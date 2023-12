Optymizm, ale ostrożny. Co z linią autobusową 107?

Jest nadzieja na poprawę funkcjonowania linii autobusowej 107. Opóźnienia ma zmniejszyć zakończenie toczących się od dawna prac związanych z przebudową infrastruktury drogowej na potrzeby SKM w Policach, a na zmniejszenie problemów kadrowych i związanych z nimi wypadających z rozkładu kursów być może wpłyną podwyżki płac dla wszystkich pracowników Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego, które obsługuje tę linię.

O sytuację dotyczącą funkcjonowania „107" dopytywano na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach, która odbyła się 28 listopada. Bywają bowiem dni, w których odwoływanych jest nawet około 30-40 kursów tej linii, a pozostałe mają duże opóźnienia.

- W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z mrozami, to wystawanie, oczekiwanie i brak pewności na przystanku jest dużo bardziej uciążliwe niż w okresie letnim - podkreślił radny Krystian Kowalewski. - Co w tym zakresie udało się zrobić w ostatnim czasie, jakie kroki podjął burmistrz, aby tę sytuację w jakiś sposób rozwiązać?

Wiceburmistrz Jakub Pisański zwrócił uwagę, że kończące się inwestycje drogowe pozwalają mieć

