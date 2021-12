Kładką nad Struga?

Problem, choć wielu sobie tego nie uzmysławia, mają szczecinianie z prawobrzeża mieszkający w rejonie ulicy Struga. Chodzi o dojście do kompleksu obiektów handlowych różnych branż po drugiej stronie tej arterii wlotowo-wylotowej Szczecina.

Postanowiła to wykorzystać grupa młodych szczecinian, członków i sympatyków Konfederacji, która zgłosiła do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 projekt budowy kładki dla pieszych nad ulicą Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem.

Kilka dni temu zorganizowali konferencję prasową na osiedlu Majowym. Pytali też przechodniów, co sądzą o tej inicjatywie. Z początku niektórzy mieli chęć ominąć „dziennikarzy". Gdy jednak padało wyjaśnienie, po co ta sonda, prawie wszyscy poparli pomysł. I nic dziwnego, bo taki projekt to „bezpieczeństwo oraz ekologia". Dlaczego?

Jak tłumaczył podczas konferencji Dariusz Olech, chcąc przejść z jednej strony ulicy Struga na drugą, osoba z pobliskiego osiedla musi pokonać 1,2 km do najbliższego wiaduktu nad trasą lub udać się w przeciwną stronę do drugiego wiaduktu, oddalonego około 2 km. Tymczasem w

...