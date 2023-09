Jest budynek, będą boiska, place zabaw, parkingi...

Budowa nowej szkoły przy ul. Kredowej w Szczecinie posuwa się do przodu. Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem zewnętrznej infrastruktury sportowej. Inwestycja obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku szkolnego z zespołem sportowym, złożonym z hali sportowej z dodatkową salą do gimnastyki korekcyjnej oraz z widownią. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Prace wykonywane są aktualnie zarówno w części wewnętrznej, jak i zewnętrznej obiektu - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Wewnątrz to zaawansowany etap robót wykończeniowych. Kontynuowane są prace tynkarskie i posadzkarskie. Wykonywane są okładziny ścian i posadzek z płytek, trwa montaż sufitów podwieszanych. Jednocześnie pracują instalatorzy i technicy odpowiedzialni za prawidłowe podłączenie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Na zewnątrz kontynuowane są prace

