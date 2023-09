Ruch na placu po „Maciusiu". Co budują w miejscu szkoły?

Do końca maja 2025 r. w miejscu popularnego kiedyś „Maciusia” ma powstać kompleks dwóch budynków usługowo-mieszkalnych. Fot. Dariusz GORAJSKI

Po latach zastoju ożywił się teren w centrum Szczecina. Przez dziesięciolecia tętniący życiem, dzięki funkcjonującej w tym miejscu szkole podstawowej, po jej zrównaniu z ziemią stał się pustym placem. W miejscu popularnego „Maciusia”, bo o tej szkole mowa, do maja br. miały tam stanąć dwa budynki mieszkalne. Budowa się jednak dopiero rozpoczęła.

Interpelację w tej sprawie po raz pierwszy miejska radna Agnieszka Kurzawa złożyła w lutym 2019 r. Powtórzyła w maju tego roku, podkreślając, że na wspomnianym terenie nic się nie dzieje.

– Miejsce to znajdujące się w centrum miasta miało stanowić „serce Śródmieścia”, w tym celu podjęto decyzję o wyburzeniu Szkoły Podstawowej nr 54 – przypomniała. – Teren jest nadal zaniedbany, a widok jest zatrważający. Klepisko, gruzowisko, śmietnisko – wszystko leży odłogiem w zapomnieniu przez miasto i inwestora. W miejscu szkoły miała powstać przestrzeń publiczna z oranżerią, fontanną, ławkami. Potem koncepcja się zmieniła, a sprzedany teren miał zostać przeznaczony pod funkcję usługowo-mieszkalną.

Radna przypomniała, że deweloper przedstawił projekt, w którym zaplanowano wybudowanie dwóch budynków. Inwestycja miała być zakończona w maju 2023 roku. Termin zakończenia budowy został przedłużony do 30 maja 2025 roku, a całkowite zagospodarowanie nieruchomości do 30 listopada 2026 roku. Potwierdziła to Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

– Przedłużenie terminu zakończenia przebudowy nastąpiło na wniosek użytkownika wieczystego, który podniósł, że niedotrzymanie terminu do 30 maja 2023 nastąpi z przyczyn obiektywnych, od niego niezależnych – odpowiedziała radnej. – Na brak możliwości dotrzymania terminu zakończenia przebudowy złożyło się kilka czynników, w tym skomplikowane postępowanie dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę.

Wydane pozwolenie zostało też zaskarżone do Wojewody Zachodniopomorskiego przez właściciela jednej z sąsiednich nieruchomości, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ostatecznie prace ruszyły. Teren po dawnym „Maciusiu” został uporządkowany i ogrodzony. Stanęły już tam kontenery stanowiące zaplecze budowy i pojawiły się maszyny budowlane. Zgodnie z planem ma tam powstać „zespół dwóch budynków usługowo-mieszkaniowych wraz z urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu. Inwestorem jest Mak Dom Holding SA. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI