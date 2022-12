Inflacja, wysokie koszty i słabe zarybienie. Wigilia bez karpia? [SONDA]

Mam szczerą nadzieję że karp nie stanie się kolejnym tematem politycznym jak cukier, chleb, węgiel i benzyna. Ceny karpia są bardzo wysokie i windowane przed Świętami. Może sposobem na te ceny będzie fakt że nasz karp jest także sprzedawany w sklepach i sieciach w małych porcjach ( płaty, dzwonka ). Zatem można kupić mniej ale tradycja świąteczna zostanie zachowana. A propos cen to widziałem że 1 kg łuskanych orzechów włoskich kosztuje na rynku 59 zł. To kosmos a nie inflacja? Wesołych Świąt.

Hodowcom karpi, plantatorom choinek dziękuję za wyszukiwanie coraz to nowych sposobów na podwyżki cen. Dzięki wam inaczej podejdę do świąt. Pleban też się na mnie w tym roku nie pożywi.

Rozum

2022-12-19 12:45:49

Wywindowanie cen karpia do absurdalnych kwot,skutecznie wymusiło na mnie trzeźwe spojrzenie na to cenowe szaleństwo.Zweryfikowałam podejście do Świąt i wydatków by nie paść po prostu ofiarą szabrowników naszych kieszeni,wszelkiej maści cwaniakom usiłującym nam wmówić,że np.Karp też padł ofiarą wojny.W pandemii wszyscy wycierali sobie gębę Covidem.Dzisiaj wytrychem do manipulacji jest wojna na Ukrainie i "mega inflacja" Słabe toto.