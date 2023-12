Czas na przemianę Bogusława. Ostatnie dni szpetnej fontanny

Szczecinianka

2023-12-21 11:27:54

Czy nie ma ważniejszych spraw w Szczecinie? Komu ona przeszkadza? Czy nie jest to marnotrawstwo publicznych pieniędzy? Przy okazji tematu fontann, czy nie lepiej naprawić lub usunąć i zagospodarować teren zdewastowanej fontanny "Labirynt" przed I oddziałem Banku Pekao SA przy Wojska Polskiego? A może to bank poczułby się do odpowiedzialności i zadziałał. Bo to wcześniejszy dyrektor tego oddziału, p. Krzysztof K. zaangażował się w powstanie i współfinansowanie tej fontanny przez ten bank.