Bąble na kładce. Nawierzchnia (znów) do wymiany?

Ostatni kompleksowy remont kładki nad ul. Wyszyńskiego w Szczecinie kosztował niemal pół miliona złotych. Od tego czasu była naprawiana wielokrotnie. Ze skutecznością - jak przyznaje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - doraźną. Teraz znów na jej nawierzchni widać przełomy, pęknięcia i zapadliska. Co komentuje jeden z miejscowych radnych: „Widzę, że znowu trzeba dać komuś zarobić".

Pieszą kładką nad ul. Wyszyńskiego codziennie przechodzą tysiące szczecinian oraz turystów, podążających szlakiem reprezentacyjnych zabytków Starego Miasta. Teraz potykają się o pękające bąble jej nawierzchni. Żywiczna nakładka pęka na stykach z elementami konstrukcyjnymi kładki, odkształca się na ciągach pieszych oraz przy dylatacjach.

- Nawierzchnia kładki to jeden temat. Drugi to stan „ślimaka" od strony ul. Podgórnej, który jest wyłożony płytkami chodnikowymi. Stale się zapadają. Teraz również. Gdy w tej sprawie pisaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, odpowiadano nam, że to szczury drążą kanały pod nawierzchnią, doprowadzając do jej zapadania. Skoro poważna miejska jednostka tak pisze, to

