Są chętni na budowę kładki nad ul. Struga

Zapewne samo poidełko będzie kosztować 100tys.zł. Na kładce to najwyższa rzecz by było poidełko z którego będą mogą korzystać ludzie z różnymi chorobami, gołębie i szczury. Zajmijcie się budowa kładki a nie bzdurami!

złote kładki

2023-08-28 14:11:43

Ja nie rozumiem, dlaczego jak coś jest robione za tzw "publiczne pieniądze" to musi kosztować 10 razy więcej niż na wolnym rynku? Czy jakakolwiek firma lub osoba prywatna zapłaciłaby kiedykolwiek 10 milionów za kładkę? Musiałby by chyba złote barierki mieć. Ale jak z publicznej kasy, to już nie ma problemu, lekką ręką wydadzą 10 albo i więcej baniek. Przecież za tą kasę, to można by 10 kładek wybudować. To tak, jak ten niespełna 1 kilometr nowej drogi z torowiskiem, za ponad 100 milionów...