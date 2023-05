Amazonki jak rzeka

Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka już od 20 lat pomaga kobietom zmagającym się z nowotworem piersi i paniom po mastektomii. Dziś liczy 135 kobiet.

Gdy zaczynały działalność, było ich kilkanaście.

- Byliśmy jak to małe źródełko, które w 2003 r. dało początek rzece o nazwie Stokrotki - mówiła 15 maja podczas jubileuszowej gali w SCK Halina Gutowska, prezes stargardzkich Stokrotek. - Z wielką siłą szukało sobie miejsca, rzeźbiąc koryto. Na swojej drodze ta rzeczka zataczała meandry, mijała wysepki. A na jej brzegach czekały Amazonki, które nadawały jej kierunek. Jesteście przykładem walecznych i niezłomnych kobiet, które udowodniły, że można przezwyciężyć to, co innym wydaje się niemożliwe.

Stargardzkie Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka liczy obecnie 135 pań. Ma siedzibę w Bursie Szkolnej przy pl. Majdanek. Zarząd coraz bardziej martwi się o to czy da radę, bez wsparcia z zewnątrz, pomagać stale przybywającej do stowarzyszenia i rosnącej liczbie kobiet zmagających się z rakiem piersi.

- NFZ coś powinien zrobić z tym, by dla kobiet po mastektomii organizować pomoc rehabilitacyjną -

...