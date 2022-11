Biustonosze na pomoc amazonkom. Ważna profilaktyka, jeszcze ważniejsza edukacja

243 staniki, których panie już nie potrzebują albo ich zakup okazał się fiaskiem z powodu niedopasowania, zebrała Adrianna Sommer, właścicielka studia brafittingu Buduar w Szczecinie na szczytny cel - pomoc kobietom walczącym z rakiem piersi. Zebrane biustonosze przekazywane są partnerowi kampanii, firmie Wtórpol, a uzyskane środki z wprowadzenia ich do drugiego obiegu wspierają charytatywne działania związane z walką z rakiem piersi organizacji pożytku publicznego fundacji „Wsparcie na Starcie" oraz stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Tylko w minionym roku w kampanii, która zawsze organizowana jest w październiku, uznawanym za miesiąc świadomości raka piersi, w Polsce zebrano prawie 25 tysięcy staników, następnie oddanych do recyklingu. Jednak akcja ma już dziesięć lat i w czasie dekady panie oddały ponad 8,5 miliona ton zużytych, ale także nowych - choć nieużywanych, zalegających w szafach - biustonoszy. Po to, by pieniądze zebrane w ramach akcji „Dotykam = Wygrywam" zostały przekazane na dwie organizacje charytatywne. Jedną z nich jest fundacja Wsparcie na Starcie,

...