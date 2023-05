Zoo w Ueckermünde z nową atrakcją!

Fot. Zoo w Ueckermünde

Od niedawna na zwiedzających zoo w Ueckermünde czeka nowa atrakcja – woliera dla małych ptaszków. Uroczyste otwarcie woliery dla papużek falistych odbyło się w obecności burmistrza gminy Police Władysława Diakuna, szefa kancelarii stanu Meklemburgii-Pomorza Zachodniego Patricka Dahlemanna, burmistrza miasta Ueckermünde Jürgena Kliewe, Andrei Gronwald – dyrektor zarządzającej Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., dyrektora zoo w Ueckermünde, partnerów projektu z Zamku w Szczecinie, miasta Dargun i wielu innych gości.

Przy wolierze znajduje się sztucznie utworzony staw. Kierując się do woliery, zwiedzający przechodzą przez mostek, a następnie przez specjalną śluzę prowadzącą do samej woliery. Powierzchnia woliery wynosi około 800 mkw. Otoczona jest siatką o małych oczkach. Zwiedzający mogą przejść po ścieżce wykonanej z naturalnych materiałów. Wewnętrzny wybieg uzupełniają nasadzenia z bambusa i zieleni nasypowej oraz oczywiście wiele małych miejsc do siedzenia dla papużek. W bezpośrednim sąsiedztwie młyna stworzono również zimową kwaterę dla papużek z rozległą zielenią dachową, stanowiącą schronienie w przypadku silnych mrozów. Zwiedzający mają bezpośredni widok ze ścieżki. Nawet w zimnych porach roku mogą wejść do woliery przez śluzy, obserwować zwierzęta z bliska, a nawet je karmić – specjalna karma dla zwierząt jest dostępna bezpośrednio w kasie przy wejściu. Obecnie zwierzęta są jeszcze bardzo płochliwe i karmienie przez zwiedzających nie jest możliwe codziennie.

Park zoologiczny to świetne miejsce na jednodniową wycieczkę ze Szczecina – ponad 400 rodzimych i egzotycznych zwierząt w 100 gatunkach żyje tu w dużych, wolnych zagrodach. Do głównych atrakcji zaliczają się codzienne pokazowe karmienia, podczas których można dowiedzieć się ciekawych informacji o zwierzakach i ich środowisku życia. Ogród zoologiczny jest ośrodkiem przyjaznym rodzinie. Na gości czekają place zabaw i drewniane wózki. Istnieje łatwy dostęp do zwierzęcych zagród. Małpia Karczma oraz Chatka Grillowa oferują smaczne posiłki. Najmłodszych bardzo ucieszy nowy wybieg dla królików na farmie przygód, a także wielkie przeżycie dla młodszych i starszych – przejażdżka traktorem.

Zoo jest czynne codziennie, w sezonie od 1 kwietnia do 31 października od godz. 10 do 18.

