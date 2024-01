Z troski o kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Dogoterapia i teatroterapia w „Zdrojach”

Natasza

2024-01-08 12:22:22

Psychiczne chore dzieci pójdą na renty i do końca życia bedą na rentach i na socjalu, 70% dofinansowania do czynszu, do pradu, do opału, darmowe obiady z dwóch dań. Rencista to najlepszy zawód w Polsce. Niepotrzebna praca na umowę o pracę, niepotrzebne wyższa minimalna pensja, przemysł niepotrzebny, tylko daj nam rentę, daj nam zasiłki, daj na zbiórkę.