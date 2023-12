Wyszedł z domu do pracy i nie wrócił

Fot. arch. rodzinne

Policja poszukuje zaginionego Tomasza Webera z Koszalina, który 28 grudnia 2023 r. około godziny 8.00 wyszedł do pracy. Mężczyzna do tej pory nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie kontaktuje się z rodziną.

Rysopis: wzrost około 173 cm, sylwetka szczupła, włosy krótkie – ciemne, oczy niebieskie. Znaki szczególne: tatuaż na przedramieniu lewej ręki. Opis ubioru: granatowa kurtka, białe buty adidasy.

Tomasz Weber najprawdopodobniej może poruszać się pojazdem Volkswagen Sharan koloru szarego o nr rej GCH 82488.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionego Tomasza Webera należy przekazywać do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ulicy Słowackiego 11, lub telefonicznie pod numerem 47 78 41-543, 47 78 41-482 lub 112.

(k)