Wybuch gazu w mieszkaniu w Trzebiatowie. Wśród poszkodowanych maleńkie dziecko

Fot. Ryszard Pakieser

Do wybuchu gazu doszło we wtorek przed godziną 19 w mieszkaniu przy ul. Dolnej w Trzebiatowie (powiat gryficki).

Jak informuje portal Gryfice24.online w wyniku wybuchu naruszona została konstrukcja ściany w kuchni mieszkania na parterze wielorodzinnego budynku.

Poszkodowane są dwie osoby. 40-letni mężczyzna doznał poważnych oparzeń ciała. Pogotowie ratunkowe przewiozło go do szpitala. Lżejsze obrażenia odniosło 6-tygodniowe dziecko, które do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu interweniuje straż pożarna i policja. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu gazu. Z domu ewakuowano wszystkie mieszkające tam rodziny. Specjaliści mają ocenić, czy nie doszło do naruszenia konstrukcji całego budynku.

(k)