Wybory parlamentarne. Bukmacher wskazuje, kto wygra w Szczecinie

Jak po wyborach będzie wyglądał podział sił w Sejmie? BETFAN umocnił się w przekonaniu, że PiS nie zdobędzie samodzielnej kontroli w tej izbie parlamentu. Jeszcze niespełna miesiąc przed wyborami polityczny barometr BETFAN wskazywał, że szanse na samodzielne rządy to zaledwie 28 proc. Obecnie spadły jeszcze bardziej – do 21 proc. Do sformowania nowego rządu i wotum zaufania konieczne więc będzie pozyskanie dodatkowych głosów.

Zdaniem bukmachera głosy kwestionujące zdolność Trzeciej Drogi do przejścia progu wyborczego się nie spełnią, m.in. za sprawą silnych terenowych wpływów PSL. Do Sejmu nie dostaną się za to Bezpartyjni Samorządowcy i inne komitety.

Komentarze

wdzięczność dla PO 2023-10-10 13:08:48 ze strony zachodniopomorskiego jest wielka.To dlatego że tusk chciał bronić Polskę przed ruskimi na linii wisły a my jesteśmy po właściwej stronie wisły.Jesteśmy wdzięczni tuskowi choc zamknął stocznię pod dyktat niemiec , zabrał pieniądze na tunel do gdańska i gazoport chciał umieścić gazoport w gdańsku.

Bogdan 2023-10-10 13:07:46 Czyli jak KO wygra w Szczecinie to nastąpi kolejny rozkład miasta. Stajemy się wioską. Jeszcze trochę emigrantów , wieczne rozróby i będzie cacy.

Simca 2023-10-10 12:53:34 Nie ma to jak "odkryć Amerykę". Wszystkie sondaże od kilku miesięcy pokazują takie wyniki wyborów. To że w Szczecinie wygrywa od dawna PO (wcześniej SLD) wie nawet dziecko. Na ziemiach północnych i zachodnich, gdzie mentalność społeczną kształtował PRL to typowe zjawisko. To trochę tak, jakby bukmacher zaprognozował, że mamy obecnie jesień 2023r. a pogoda może być różna.Takie to badania...

ppor.rez.LWP 2023-10-10 12:13:10 Wczoraj Mateusz coś gadał o bezpiecznej Polsce i skutecznej obronie granic. I kiedy on to gadał w TVPis podczas "debaty" to dwóch generałów w tym czasie złożyło dymisję. Przetrzymali tę wiadomość do rana, bo po co psuć "szol"

Zakłady krajowe. 2023-10-10 11:45:56 Dzisiejsze kursy bukmacherskie (za postawioną 1,00 PLN bukmacher płaci): PiS 1.15>>> KO 4.75>>> Konfederacja 333.00>>> Trzecia Droga 555.00>>> Lewica 666.00>>>

STS 2023-10-10 11:29:14 Według STS najbardziej prawdopodobne jest to, że PiS zdobędzie więcej niż 35,5 proc.

FIGO c.d 2023-10-10 09:53:09 Jak mama nam ,zabiedzonym dzieciom mówiła, że kacapy pierwsze napadły na Polskę , to mówiliśmy mamie , że nie ma szkoły i jest zacofana ! Na lekcjach historii nie uczono , że 17 września kacapy napadły na Polskę ! Kacapski sznyt mi pozostał . Dlatego , wyrzekłem się kłamstwa i ZŁEGO jakie opanowało Polskę pod kacapskim butem ! 1989 miał być rokiem wyzwolenia ! Nie był ! Okazuje się , że kacapstwo uwaliło rząd Olszewskiego i pod szyldami coraz ,to bardziej zmodernizowanej komuny nadal miesza !