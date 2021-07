Wojewoda zachodniopomorski: "Będę reagował na publicznie używane nienawistne, wulgarne słowa"

"Będę reagował w każdym przypadku, kiedy będą publicznie używane nienawistne, wulgarne słowa, bez względu na to gdzie, kto i wobec kogo, będzie ich używał", napisał na Facebooku wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, odnosząc się do wczorajszego wystąpienia Jerzego Owsiaka, który zarzucił mu zapędy cenzuralne.

Jerzy Owsiak: "Nie pan będzie mówił, o czym mają śpiewać artyści"

Punktem zapalnym są wulgaryzmy pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, której pojawiły się na scenie festiwalu Pol'and'Rock Festival, dawnego przystanku Woodstock, który w tym roku został zorganizowany w gminie Płoty w naszym województwie. Do "je...ania PiS-u" zachęcał między innymi Łona, raper ze Szczecina.

– Przed chwilą rozmawiałem z panem wojewodą tego województwa. Myślałem, że mi chce pogratulować. A pan wojewoda zapytał, dlaczego padają takie bluzgi i dlaczego nie reagujemy – mówił Jurek Owsiak wczoraj, zwracając się do publiczności festiwalu. – Panie wojewodo, tu jest festiwal. Chce mi pan ten festiwal reżyserować, chce mi pan go tworzyć?! To my go tworzymy, nie pan. To my decydujemy, co się tu będzie działo. On na to: "Ale tutaj lecą bluzgi". Na co mu powiedziałem jeszcze jedno zdanie: "To jest zły telefon". I skończyłem rozmowę. Panie wojewodo, nie będzie pan tworzył tego festiwalu swoimi opcjami religijnymi czy politycznymi. To my, WOŚP, ten festiwal tworzymy. Nie pan będzie mówił, o czym mają śpiewać artyści i co będzie krzyczeć publiczność. Ja nie wchodzę w pana podwórko, więc proszę pozostawić ten festiwal nam. Oczywiście jutro może pan zrobić, że ten festiwal trzeba będzie zamknąć. Ma pan moc króla, ma pan moc cesarza. Ale póki co, proszę się stosować do naszych zasad.

Jednocześnie Oswiak poprosił uczestników festiwalu, aby "zachowali swoje krzyki dla siebie", stwierdził także, że jeśli chcą krzyczeć, to powinni wyjść na ulice.

- Tu jest przyjaźń, miłość, muzyka - powiedział Owsiak. - Zachowujmy się. Ale ja stoję na straży tego, żeby tu była wolność słowa i wolność wyrazu artystów. Stoję za tym murem.

Wojewoda: "To reakcja na wulgarny język i budowanie atmosfery nienawiści"

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki odpowiedział w sobotę po południu. W taki sposób:

"Od samego początku zapewniałem merytoryczną i rzeczową współpracę pomiędzy organizatorem Pol'and'Rock Festival, a Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz służbami kierowanymi i koordynowanymi przez wojewodę, aby przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo uczestników festiwalu, w trudnym okresie trwania pandemii #COVID-19. Potwierdził to Pan Jerzy Owsiak m.in. w swoim wpisie na Facebooku z 21 lipca br.

Pan Owsiak zapewniał również, że osobiście dopilnuje, aby podczas trwania festiwalu nie dochodziło do publicznego używania wulgaryzmów i używania języka nienawiści w stosunku do kogokolwiek oraz sam zadeklarował, że festiwal nie będzie miejscem agitacji politycznej.

Niestety podczas jednego z koncertów, wykonawca świadomie zachęcał ze sceny publiczność do wykrzykiwania wulgaryzmu.

Zważywaszy na wcześniejsze ustalenia i zapewnienia Pana Owsiaka, za pośrednictwem obecnych na miejscu koordynatorów ds. bezpieczeństwa poprosiłem o kontakt z Panem Jerzym Owsiakiem, który zadzwonił do mnie.

Z uwagi na fakt, że rozmowa nie doprowadziła do konstruktywnych ustaleń, bezpośrednio po jej zakończeniu wysłałem do Pana Owsiaka sms z przekierowaniem do nagrania przedstawiającego wulgarne wystąpienie oraz wiadomość o treści: „Szanowny Panie Jerzy, zapewniał Pan, że nie będzie wulgaryzmów, tymczasem tak wygląda rzeczywistość”.

Zatem nie chodzi o zamach na wolność słowa i artystycznego wyrazu (jak próbował to wczoraj ze sceny przedstawić Pan Owsiak), ale o reakcję na wulgarny język i budowanie atmosfery nienawiści. Będę reagował w każdym przypadku, kiedy będą publicznie używane nienawistne, wulgarne słowa, bez względu na to gdzie, kto i wobec kogo, będzie ich używał".©℗

