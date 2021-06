Projekt Wodorowy Bufor Energetyczny. Przestawiamy się na "zieloną" gospodarkę

Polskie państwo przygotowuje się do przejścia na gospodarkę mniej szkodliwą dla środowiska naturalnego. Także na Pomorzu Zachodnim. Właśnie zainaugurowano projekt Wodorowego Buforu Energetyczego, czyli opartego na ekologicznym paliwie, tzw. "zielonym wodorze", systemu stabilizującego i magazynującego energię. To efekt współpracy spółki Enea oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownikiem projektu jest prof. Stefan Domek z ZUT.

- Nie ma nic lepszego dla gospodarki niż współpraca uczelni ze spółkami, w sposób szczególny cieszę się, że są to spółki skarbu państwa - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas konferencji w Starej Rzeźni - To modelowy przykład tego, jak powinniśmy w najbliższych miesiącach i latach współpracować. Bardzo mocno musimy pochylić się nad sytuacją uczelni zachodniopomorskich. Jeszcze wiele pracy przed nami, ale myślę, że właśnie taka inicjatywa daje szansę rozwoju. Uczelnie nie mogą być obok tego, co się dzieje w gospodarce. A jesteśmy w trakcie rewolucji energetycznej.

Kierunek zielony wodór

Wojewoda podkreślał, że wedle ekspertów "zielony wodór" to kierunek, w którym pójdzie nie tylko Polska, ale cały świat.

- Wymogi zmian klimatycznych, rynek handlu emisjami powoduje, że tak duże przedsiębiorstwo jak my wpisuje się w trend gospodarki zeroemisyjnej i gospodarki opartej o odnawialne źródła energii - stwierdził Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT (wedle "Perspektyw" najbardziej innowacyjnej uczelni w Polsce), ocenił, że szkoły wyższe w naszym regionie w niczym nie ustępują bardziej znanym uniwersytetom, mają tylko inne otoczenie społeczne - gospodarcze. Wyraził nadzieję na kolejne formy kooperacji między regionalnymi uczelniami.

Uczelnie źródłem innowacji

- Uczestnicząc w tym projekcie, mamy trzy przesłanki na względzie - mówił prof. Andrzej Skrendo, prorektor US ds. nauki. - Pierwsza przesłanka jest strategiczna. 75 % gazów cieplarnianych na świecie to efekty produkcji energii. Celem Unii Europejskiej jest dojście do gospodarki jeśli nie zeroemisyjnej, to niskoemisyjnej. Prace nad wodorem jako źródłem energii odnawialnej, zielonej, nieprzynoszącej szkód środowisku to prace o znaczeniu dla polskiej i światowej gospodarki fundamentalnym. Druga przesłanka: jedną z głównych idei konstytucji dla nauki jest to, że źródłem innowacji technologicznych dla gospodarki mają być uniwersytety. Trzecia kwestia: powinniśmy współpracować jako zachodniopomorskie uczelnie.

Prof. Stefan Domek poinformował, że projekt WBE składa się z pięciu etapów, realizowany jest właśnie pierwszy z nich.

- Niezmiernie cieszę się z tego, że to projekt interdyscyplinarny, holistyczny - podkreślał. - To porozumienie trzech podmiotów jest bardzo ważne.©℗

(as)