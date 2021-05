Wiktor Lewicki poleci do USA. Na początek czeka go wyjątkowe spotkanie

Dziewięć i pół miliona złotych udało się zebrać na ratowanie życia 12-letniego Wiktora Lewickiego ze Szczecina, cierpiącego na guza mózgu. Chłopiec już w przyszłym tygodniu poleci do USA na leczenie, które daje aż 85 procent szans na pokonanie choroby! Na początek czeka go tam wyjątkowe spotkanie.



Na zebranie tej zawrotnej sumy był miesiąc. Społeczna wrażliwość i solidarność okazała się imponująca. W poniedziałek 17 maja, po godz. 21 na koncie siepomaga.pl zazielenił się pasek zbiórki - uzbierano pełną potrzebna kwotę! Wpłat, od początku akcji, dokonało blisko 200 tysięcy osób.

- W poniedziałek rano, kiedy brakowało jeszcze półtora miliona złotych, miałam ogromne obawy - przyznaje Beata Mielnik, mama chłopca. - Miałam z tyłu głowy lęk, czy się uda. Bałam się, że wszyscy ci, którzy chcieli podarować Wiktorkowi kilka złotych, już to zrobili. Z drugiej strony znajomi już nas pakowali. Udało się! Chcemy podziękować każdemu, kto się do tego przyczynił, zaangażował, pomógł, wpłacił choćby złotówkę. Jesteśmy wszystkim ogromnie wdzięczni.

Leczenie Wiktora w USA

Chłopiec już w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w poniedziałek, leci do USA. Podanie o wizę medyczną zostało złożone.

- Lecimy całą rodziną: Wiktor, ja, mąż i Sambor, brat Wiktora - mówi pani Beata. - Planowo spędzimy tam dziewięć miesięcy. Synka czeka bardzo trudne leczenie, nie wiem czy zdaje sobie sprawę z tego, jak trudne... Teraz wraca do siebie, nabiera sił po chemii, musimy poprawić jeszcze jeden parametr i jesteśmy gotowi do drogi.

Wiktor jest podopiecznym Fundacji "Zobacz mnie", szukającej sposobów leczenia dzieci w klinikach na całym świecie, gdy u nas nie mają szans na wyleczenie. Agnieszka Aleksandrowicz-Zdral, prezes Fundacji przyznaje, że tak ogromna kwota, w tak krótkim czasie nie była dotąd nigdy zebrana. Zdradza też, że Wiktora w szpitalu w St. Luis czeka na początek niezwykłe spotkanie. Terapię, którą przejdzie, właśnie kończy tam pomyślnie inna podopieczna ich fundacji - Julia. Walczy z tym samym guzem co Wiktor, po 9 miesiącach leczenia wraca już do Polski, przed nią jeszcze tylko kontrolne badania. Zdaniem lekarzy ma wielkie szanse na całkowity powrót do zdrowia.

Zbiórka dla Wiktora wciąż trwa

Zbiórka dla Wiktora pozostaje otwarta jeszcze przez dwa tygodnie - wciąż trwają akcje towarzyszące. Kwota z nadwyżki zabezpieczy rehabilitację Wiktora na kolejne 5 lat. W przypadku niewykorzystania środków, zostaną one przeznaczone na leczenie innego dziecka - podopiecznego fundacji.

Anna Gniazdowska