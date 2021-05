Kawa, piknik, przejażdżka - tak pomożesz choremu chłopcu!

Do 17 maja trzeba zebrać ponad 9 mln zł na leczenie w USA 12-letniego Wiktora Lewickiego ze Szczecina, walczącego ze złośliwym guzem mózgu. Brakuje jeszcze ponad 3 mln zł. Trwa wyścig z czasem. W ten weekend można się włączyć w charytatywne akcje, które pomogą w zgromadzeniu potrzebnej kwoty.

W sobotę 15 maja w wielu kawiarniach w całej Polsce odbędzie się akcja zainicjowana przez Filipa Chajzera „Kawka dla Wiktora”. Wystarczy zamiast zwykłej kawy zamówić kawę Viktoria, by w ten sposób przekazać pieniądze na leczenie chłopca - cały dochód ze sprzedaży trafi na konto zbiórki. W Szczecinie dołącza kilkadziesiąt lokali - m.in. kawiarnia Między wierszami, Alternatywnie, restauracja Sowa, Przełomy, Fanaberia, Kamienica w lesie, Szyszka. Zobacz mapę lokalizacji

Także w sobotę 15 maja wydarzenie dla Wiktora organizują pasjonaci motoryzacji ze Szczecina i okolic. W godz. 16-20 na Łasztowni będzie możliwość przejazdu ciekawymi samochodami (na miejscu pasażera) po wpłaceniu na konto zbiórki lub wrzuceniu do puszki minimum 30 zł od osoby. Przejazd na trasie spod koła Whell of Szczecin do ul. Bytomskiej i z powrotem. Link do wydarzenia - https://fb.me/e/3wiImVYSG

Piknik Charytatywny: Przyjaciele dla Wiktora

Pieniądze będą zbierane również w niedzielę 16 maja na Jasnych Błoniach, gdzie od godz. 13 organizowany jest „Piknik Charytatywny: Przyjaciele dla Wiktora”. W programie przez cały dzień mnóstwo atrakcji m.in. pokaz gimnastyki artystycznej, zumba, zabawy sportowe, pokaz amerykańskich aut, domowe ciasta, kiełbasa z grilla, loteria fantowa, wata cukrowa malowanie buziek. Link do wydarzenia - https://fb.me/e/1b01J99oF

Zbiórka dla Wiktora wciąż trwa na https://www.siepomaga.pl/wiktor-lewicki. Wpłaty można kierować też na numer konta bankowego Fundacji Siepomaga 81 2490 1028 3587 1000 0012 7332 z dopiskiem Darowizna Wiktor Lewicki. Lub wysyłając SMS na numer 72365 o treści 0127332 – koszt 2,46 zł brutto (w tym VAT).

W zebraniu środków można też pomóc na grupie Facebookowej "Licytacje. Walka o życie: Wiktor Lewicki vs. Guz Mózgu".

(gan)