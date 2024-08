Więzienie za zabicie psa. Kołobrzeski sąd skazał zwyrodnialca

Kołobrzeski sąd nie miał wątpliwości, że mężczyzna jest winny zarzucanego mu czynu. Fot. Artur BAKAJ

W Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu zapadł wyrok w sprawie bestialskiego zabicia psa.

Przypomnijmy, że zdarzenie miało miejsce w maju ubiegłego roku. Wtedy działacze funkcjonującego na terenie miasta Stowarzyszenia Reks zostali zawiadomieni o tym, że w cieku wodnym przy ul. Spokojnej znajduje się martwy pies. Po dotarciu na miejsce okazało się, że zwierzę zostało celowo utopione. Do jego szyi przywiązana była ciężka kamionkowa rura. O sprawie natychmiast powiadomiono organy ścigania. Policja szybko ustaliła zabójcę 1,5-rocznej suczki Alfy. Mężczyzna, którego zatrzymano, przyznał się do zarzucanego mu czynu. Tłumaczył, że zwierzę ugryzło jego syna, co skłoniło go do mordu. Nie przyznał się przy tym do wcześniejszego maltretowania Alfy, choć autopsja ujawniła na jej ciele stare i świeże ślady bicia.

Kołobrzeski sąd nie miał wątpliwości, że mężczyzna jest winny zarzucanego mu czynu. Za przestępstwo, którego się dopuścił, orzekł wobec niego karę 1,5 roku pozbawienia wolności, zakaz posiadania zwierząt przez 10 lat oraz 5 tys. zł nawiązki na rzecz kołobrzeskiego schroniska prowadzonego przez Stowarzyszenie Reks. Wyrok nie jest prawomocny. ©℗

