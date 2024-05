Ważne wydarzenia poświęcone Monte Cassino

koniecznie

2024-05-14 15:38:24

wystawa koniecznie do obejrzenia przez tych którzy uważają że mamy coś do spłacania Europie Zachodniej czy że mamy mieć jakieś poczucie wdzięczności za to że jesteśmy w UE czy że skoro sami byliśmy migrantami to teraz musimy przyjmować nielegalnych migrantów ekonomicznych. Prawo do bycia w UE czy czy do emigrowania wywalczyliśmy sobie własną krwią - walcząc z Niemcami w czasie II Wojny Światowej - długi wobec nas mają państwa Europy Zachodniej które same nie potrafiły się wyzwolić.