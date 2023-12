W Szczecinie ruszyła kawiarnia „Koci zakątek Cafe” [GALERIA]

1 grudnia otwarła się kawiarnia Koci Zakątek, której mieszkańcami są bezpańskie kotki. To pierwsze takie miejsce w Szczecinie. Fot. Agata Jankowska

Od piątku 1 grudnia w Szczecinie działa długo wyczekiwana kawiarnia „Koci zakątek Cafe”. Mieszka w niej osiem kotów, które dotrzymują towarzystwa gościom, figlują lub odpoczywają w swoich kocich posłaniach. Można zjeść ciasto i napić się kawy w przyjemnej atmosferze, którą - poza kotami - tworzą ludzie i ciekawy wystrój wnętrza.

Początkowo otwarcie lokalu planowano wczesną jesienią. Prace trochę się przedłużyły. Jednak na czas przygotowań w kociej kawiarni zamieszkały już pierwsze kotki. Dzięki temu zdążyły się oswoić z nową przestrzenią.

Na razie rezyduje w niej osiem kociaków, które są bardzo przyjazne i ufne wobec ludzi.

- Wybieraliśmy takie koty, które nie boją się ludzi - tłumaczy Natalia Gulbinowicz, właścicielka „Kociego zakątka”. - Jest pięć kotków młodych, poniżej roku i dwie dziewczyny powyżej dwóch lat.

Kociaki bawią się między sobą lub z klientami, odpoczywają, przechadzają między stolikami - jednym słowem żyją na własnych zasadach. Bo to dla nich głównie stworzono to miejsce, które jest swego rodzaju domem tymczasowym. Koty pochodzą z różnych organizacji zajmujących się pomocą zwierzętom. Jak mówi właścicielka kawiarni, są one także przeznaczone do adopcji.

- Kotki są z TOZ-u, z działek, mamy też dwa podrzutki. Trafią do nas również ze Zwierzęcego Telefonu Zaufania - tłumaczy pani Natalia. - Koty można adoptować po przejściu całej procedury adopcyjnej.

Lokal został zaaranżowany w minimalistycznym i nowoczesnym stylu. Klienci mogą wypić ciepłe napoje albo zjeść ciasto. Sporo miejsca zajmują jednak kocie legowiska i drapaki - to przestrzeń niemal całkowicie dedykowana zwierzakom. Aby zapewnić im komfort, właścicielka kawiarni wprowadziła pewne zasady. Do lokalu bez ograniczeń przychodzić mogą osoby powyżej 13. roku życia. Dzieci w wieku 9-12 lat jedynie w poniedziałki i środy i to pod opieką pełnoletniego opiekuna. Natomiast dzieci, które mają mniej niż 9 lat, mogą brać udział jedynie w organizowanych dla nich eventach.

Klienci, którzy pojawili się w lokalu zaraz po jego otwarciu, są zachwyceni.

- Jest super. Kociaki są świetne, kochane, miziają się i bawią - opowiada pani Kaja, klientka.

„Koci zakątek Cafe” mieści się przy ulicy Ślaskiej 5 i jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10-20.

(aj)