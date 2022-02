W obronie filozofa. Protest Białorusinów na pl. Solidarności w Szczecinie

Grupa Białorusinów z inicjatywy społecznej „Szczecin 646”, wspierających działacza społecznego Uładzimira Mackiewicza, protestowała w piątkowy wieczór na pl. Solidarności w Szczecinie. Został on aresztowany, ale śledczy nie prowadzą żadnych czynności.

Filozof i działacz społeczny Uładzimir Mackiewicz przebywa za kratkami od ponad pół roku. Jest on jednym z ponad 1000 więźniów politycznych, którzy są więzieni tylko i wyłącznie za krytykę reżimu Łukaszenki lub udział w pokojowych protestach. Został oskarżony o "rażące naruszenie porządku publicznego". Jednocześnie jego sprawa nie zostaje skierowana do sądu, mężczyzna nie jest poddawany żadnym czynnościom procesowym, a karę pozbawienia wolności przedłuża się co 2 miesiące.

Na znak protestu Uładzimir Mackiewicz rozpoczął 10-dniową głodówkę (przyjmuje tylko wodę), a od 14 lutego będzie prowadził "suchy" strajk głodowy. Zażądał skierowania jego sprawy do sądu lub zmiany środka zabezpieczającego na areszt domowy bądź pisemne zobowiązanie do niewyjazdu z kraju. Domaga się również możliwości spotkania się z adwokatem, lekarzem oraz pastorem.

Protestujący na pl. Solidarności, wśród których znajdowały się także dzieci, apelowali do społeczności międzynarodowej o zwrócenie uwagi na ten problem.

- Nie mamy czasu do stracenia, ponieważ stan zdrowia Uładzimira Mackiewicza nie jest idealny i może szybko ulec pogorszeniu - tłumaczyli. - Wierzymy, że w obecnej sytuacji wsparcie społeczności międzynarodowej zmusi reżim Łukaszenki do działania zgodnie z prawem i zaprzestania bezpodstawnego przetrzymywania w więzieniu osoby z tak absurdalnym zarzutem.

