W nocy tunel w Świnoujściu bez przejazdu

Bardzo lubię się sprzeczać. Szanowny Panie, chce mnie pan w kozi róg zapędzić , ale to się nie uda. W mianowniku , to ja się zgadzam , ale już w dopełniaczu, którego definicja brzmi - cytuje- kogo?, czego? a w nawiasie (nie ma) kogoś albo czegoś. Międzyzdroi, albo Międzyzdrojów. A czy są dwa miasta o nazwie Międzyzdroje? Bo jest to liczba mnoga, wiec myślę, że jedno miasto mi się gdzieś schowało. Podniesie Pan rekawicę?

Do Szczecinianin , - Prawidłowa odmiana to ,, Międzyzdrojów ,, Też kiedyś myślałem , że Międzyzdroi , - Odmiana w języku ojczystym jak widać może być skomplikowana .

szczecinianin

2024-10-03 15:44:59

Po raz 55 pisze to samo. Miasto Swinoujście leży na "kurzawce", dla mniej rozgarnietych, to jest rozwodniony grunt, w tym przypadku piach. Czy Wy wszyscy uważacie Niemców za głupków? Czy wtedy , kiedy do wyzwolenia Pomorze Zachodnie było w granicach Rzeszy, nie mogli wybudowac tunelu i polepszyc sobie życie? Mogli, ale wiedzieli ze to nie ma prawa bytu. Obwodnica Miedzyzdroi, estakada, wyliczono, ze pale beda miały 12 m, wpadły w dno i potrzeba było bic pale na 25 m