42 tys. samochodów przejechało tunelem do Świnoujścia w pierwszy weekend wakacji

Inteligentni inaczej

2024-06-25 17:55:22

Do plujących na KO, wielbiących PiS. Wasz pisowski rząd nic nie dał na tunel. To znienawidzona przez PiS Unia dała 85 procent kasy a 15 procent dało miasto Świnoujście gdzie Zmurkiewicz to z PiS nie był. Wiem że wszędzie pisowskie gęby się wpychają gdzie mogą ugrać punkty, ale dajcie spokój z tunelem. Wasz przekop mierzei wiślanej kosztował 7 razy więcej niż koszt wysłania Indyjskiego łazika na księżyc. Widziałem ten przekop i złotej śluzy nie widziałem, a w tym dniu żadna łódka nie płynęła.