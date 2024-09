Uzdrowiska po powodzi. W Lądku-Zdroju wstrzymana działalność dwóch placówek

Fot. Ryszard Pakieser

Dolny Śląsk słynie m.in. z licznych ośrodków uzdrowiskowych. Powódź, która dotknęła ten obszar, nie oszczędziła także ich. Dwa z nich – w Lądku-Zdroju, musiały tymczasowo odwołać przyjazd pacjentów. W czasie powodzi przebywało w nich dziewięcioro pacjentów z Zachodniopomorskiego. Wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do domów. Poza tymi dwiema placówkami, na Dolnym Śląsku jest jeszcze 12, i one pracują normalnie.

Swoją normalną działalność musiały zawiesić: 23. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny i Uzdrowisko Lądek-Długopole SA.

– Pacjenci, którzy przerwali swój pobyt w tych miejscach, mogli bezpiecznie wrócić do domów – poinformowała Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. – Z naszego województwa, w czasie powodzi w Lądku-Zdroju na leczeniu uzdrowiskowym przebywało dziewięcioro pacjentów. Osoby, które miały rozpocząć leczenie w tym uzdrowisku we wrześniu i w październiku zostały telefonicznie powiadomione, że ich turnus jest odwołany, i że zostanie im przydzielony nowy termin i inne miejsce leczenia, zgodnie z profilem schorzenia. Dotyczy to także osób, które miały przyjechać na leczenie uzdrowiskowe do Lądka-Zdroju w listopadzie i grudniu.

Oprócz dwóch sanatoriów w Lądku-Zdroju, pozostałych 12 podmiotów uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku pracuje normalnie.

– Pacjenci mogą się tam udać na leczenie uzdrowiskowe, zgodnie ze skierowaniem – informuje Małgorzata Koszur. – Pacjenci z Zachodniopomorskiego Oddziału mają przydziały do różnych obiektów uzdrowiskowych: w Świeradowie-Zdroju, Cieplicach, Jeleniej Górze, w Polanicy-Zdroju, Kudowie-Zdroju, Dusznikach-Zdroju, w Kłodzku i Szczawnie-Zdroju. Do wszystkich można dojechać.

Jest też ważna informacja dla pacjentów, którzy otrzymali potwierdzone przez ZOW NFZ skierowanie na leczenia w Lądku-Zdroju z wyznaczonym terminem tego leczenia.

– Powinni je zwrócić do Oddziału Funduszu – tłumaczy Małgorzata Koszur. – Dopiero po zwrocie skierowania, Fundusz może wyznaczyć nowy termin pobytu lub zmienić miejsce leczenia pacjenta, zgodnie z profilem wskazanym w skierowaniu.

(sag)