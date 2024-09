Ulica jak tor wyścigowy. Ustawcie tam znak!

Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Do redakcji „Kuriera Szczecińskiego” napisał stargardzianin, mieszkaniec ul. Szewskiej, który obawia się, że na tej ulicy może wkrótce dojść do tragedii. Jest brdzo niebezpiecznie.



- 31 sierpnia br. na drodze koło Lipnika zginął 46-letni motocyklista - napisał w e-mailu do redakcji stargardzianin (dane do wiad. red.). - Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny. Jako mieszkańcy wyremontowanej ul. Szewskiej boimy się, że podobna tragedia wydarzy się u nas. Dniem i nocą naszą ulicą z dużą szybkością jeżdżą samochody. W pięciu wieżowcach mieszka ponad 330 rodzin z dziećmi, które przelatują przez tę ulicę do szkoły, na boisko czy do sklepów. Poza tym jazda z dużą szybkością po nowej nawierzchni z kamiennej kostki powoduje potworny hałas, wyrywając ze snu śpiących ludzi, chorych i dzieci.

W imieniu mieszkańców stargardzianin apeluje do służb o ustawienie z jednej i drugiej strony znaku ograniczającego prędkość na ul. Szewskiej do 30 km/h.

- Policję stargardzką prosimy o częste kontrole w dzień i w nocy, może wtedy uratujemy komuś życie - dodaje mieszkaniec.

Ul. Szewska jest jedną z odremontowanych niedawno dróg na Starym Mieście w Stargardzie. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że teraz ruch jest na niej spory.

- Może jak otworzą przejazd remontowaną teraz ul. Chrobrego to będzie spokojniej - uważa mieszkanka jednego z bloków na ul. Szewskiej.

Apel stargardzianina, który jest osobą niepełnosprawną, przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

- Rozważamy ten pomysł - odpowiada Piotr Styczewski, rzecznik prezydenta Stargardu.

(w)