W końcu się doczekali. Os. Zachód w Stargardzie zyskało nowy plac zabaw

Dzięki montażowi finansowemu wspólnoty i spółdzielni, plac zabaw doczekał się finału. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Gotowy jest, obiecywany od kilku miesięcy mieszkańcom, plac zabaw na os. Zachód. Przy bloku B5 zrobiło się kolorowo i radośnie.

Połowa terenu pod plac należy do wspólnoty mieszkaniowej, druga do spółdzielni. Nowe miejsce do dziecięcych zabaw zrodziło się z podpisanego przez obie strony porozumienia. Na jego mocy, spółdzielnia i wspólnota partycypowały w kosztach przygotowania placu. I powstał, choć spółdzielcy zaczynali się niecierpliwić, bo przy blokach nic się nie działo. Na początku września teren, ogrodzony metalowym płotem oddano do użytku. Mieszkańcy są zadowoleni.

- Teraz nasze dzieci w końcu mają miejsce, w którym mogą spędzać wolny czas - mówi stargardzianka z os. Zachód. - Plac jest kolorowy i – co ważne – bezpieczny.

Dzieci mają do dyspozycji huśtawki, bocianie gniazdo, bujawki na sprężynach, zjeżdżalnię, tablice do rysowania w kształcie kwiatów. Zamontowano też nowe ławki. Wykonawcą prac była firma Ekoliber.©℗

(w)