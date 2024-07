Uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

W czwartek podczas uroczystości na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie wspominaliśmy ofiary ukraińskich szowinistów z OUN - UPA zamordowane podczas rzezi wołyńskiej. Na 11 lipca przypada bowiem Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dokładnie 81 lat temu ukraińscy nacjonaliści zaatakowali Polaków w 99 miejscowościach województwa wołyńskiego - mówił Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. - Ten dzień przeszedł do historii jako krwawa niedziela, punkt kulminacyjny potwornej zbrodni narodu ukraińskiego na Polakach. Tylko w tym dniu zginęło 8 tys. naszych rodaków. Szacujemy, że 120 tys. naszych współbraci zginęło w latach 1943 - 1945. Ta zbrodnia ludobójstwa obok zbrodni dokonanych przez nazistowskie Niemcy i sowiecką Rosję jest największym mordem na naszym narodzie.

Historyk przypomniał, że ukraińscy nacjonaliści zamordowali również Żydów, obywateli państwa polskiego narodowości ormiańskiej, czeskiej. Odbierali życie również samym Ukraińcom. Krzysztof Męciński opowiadał o tym, że kiedyś wpadła mu w ręce publikacja środowiska kresowego o Wołyniu - wymieniono tam 362 metody torturowania Polaków...

- Najsmutniejsze jest to, że w bezimiennych dołach na Wołyniu w wielu miejscach wciąż spoczywają tysiące szczątków zamordowanych Polaków, tkwią nadal w ziemi - stwierdził Bartłomiej Ilcewicz ze Stowarzyszenia Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć. - Nie ma ekshumacji, nie ma pochówków. Nie ma na to zgody ukraińskiej strony, ale są także zaniedbania po stronie polskiej. Żyjący potomkowie, krewni nie mogą zapalić znicza, pomodlić się przy grobie bliskich, nie mogą się spotkać, nie mogą tam być. Jest blokada ze strony ukraińskiej.

Bartłomiej Ilcewicz podkreślał, że Polacy doskonale rozumieją, że w tej chwili Ukraina broni się przed agresją rosyjską - rozumieją, bo sami nieraz w swojej historii musieli się przed nią bronić. Ale na terenach, w których spoczywają szczątki Polaków, walki się nie toczą.

- Trzeba przebaczyć, ale nie wolno zapominać - mówiła Zofia Pilarz z Nowogardu, która przyszła w czwartek na Cmentarz Centralny. - Jestem patriotką. Kocham historię, szczególnie od 1944 roku. Moim zdaniem wciąż za mało się mówi o Wołyniu. A powinno się o nim mówić otwarcie, Polacy powinni wiedzieć, co tam się wydarzyło. Osobiście uważam, że jako że Polacy bardzo pomagają Ukraińcom, prezydent Wołodymyr Zełenski powinien publicznie przeprosić za to, co się stało.

Niektórzy z uczestników obchodów rozwinęli transparenty z napisami "Stepan Bandera. Kolaborant Hitlera i morderca Polaków" czy "Ukraińcy, przeproście za swoje ludobójstwo".

Czwartkowe wydarzenie zorganizowano przy Pomniku Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-1947.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 roku. ©℗

Alan Sasinowski