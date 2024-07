Uczcijmy ofiary ukraińskich szowinistów z UPA

14 dywizja SS "Galicja" czyli tzw pierwsza ukraińska. Proszę poczytać sobie o niej. Dla mnie wystarczy by mieć swoje zdanie.

Bandy UPA wspierane przez ukraińską policję i jednostki ukraińskiej dywizji SS „Galizien” paliły polskie wsie, wybijając całą ludność bez względu na wiek i płeć. Zabili ponad 130 tysięcy Polaków. UPA skupiła się na niszczeniu Polaków. Akcji przeciwko Niemcom prawie nie przeprowadzali. Zdecydowana większość ofiar to ofiary nie od broni palnej, tylko ofiary, które zamęczono przy pomocy narzędzi gospodarskich – siekier, wideł, drągów, młotków do uboju bydła”. Zaplanował to zbir Bandera.