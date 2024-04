Czysta Odra po raz trzeci. Wielkie sprzątanie rzeki

Ludzie, którzy stoją za akcją: (od lewej) Przemysław Przybylski, Krzysztof Sowa, Dominik Dobrowolski. Fot. Agata Jankowska

Odbudowa bioróżnorodności w Odrze poprzez jej zarybianie, sprzątnie wysp i dna rzeki za pomocą magnesów oraz wiele innych działań proekologicznych składa się na program tegorocznej edycji Akcji Czysta Odra. Jej koordynatorem w naszym regionie jest Stowarzyszenie Wywrotka, zbierające pomysły na inicjatywy, których celem jest troska o naturalne tereny wokół rzeki Odry. Najbliższe wydarzenie już w sobotę.

Milion ryb dla Odry

Jednym ze sztandarowych działań trzeciej edycji akcji jest zarybianie rzeki gatunkami ryb, których populacja zmniejszyła się w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze, przed dwoma laty. Ponad 15. tys. wolontariuszy wzięło udział w inicjatywie, którą organizatorzy Czystej Odry nazywają „odrodzeniem”.

- Chcieliśmy symbolicznie odrodzić życie w Odrze, wyhodować i wpuścić milion ryb do rzeki - mówił Dominik Dobrowolski, organizator akcji.

Wolontariusze już we wtorek, 16 kwietnia, wypuścili 800 młodych szczupaków, które trafiły do starorzeczy i kanałów Międzyodrza. To jednak nie koniec. Dobrowolski poinformował też, że za zebrane 100 tys. zł kupili i wyhodowali kolejne 1,5 mln rybek, które zostaną wypuszczone w całym dorzeczu Odry. Ryby nie trafią bezpośrednio do rzeki, ale do mniejszych akwenów, aby tam urosnąć, nauczyć się polować, chronić przed drapieżnikami.

- Do Odry będą mogły wpłynąć, gdy dorosną - mówi Dobrowolski. - Wśród ryb są te drapieżne, jak i roślinożerne. Wspólnie z ichtiologami z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie i PZW w Zielonej Górze opracowaliśmy cały plan zarybiania.

Drugim etapem Akcji Czysta Odra jest wyławianie śmieci, które znajdują się zarówno w rzece, jak i wokół niej. Ilość odpadów, jaka trafia do rzek, jest zatrważająca.

- Każdego roku jako konsumenci przynosimy ze sklepów 5 milionów ton różnego rodzaju opakowań, które w Polsce są poddawane jakiejś formie selektywnej zbiórki i recyklingu - tłumaczył D. Dobrowolski. - Pozostałe trafiają na wysypiska, a z nich bardzo duża część prędzej czy później trafia do wody, z wodą do Odry, z Odry do Zalewu Szczecińskiego czy Bałtyku.

To przede wszystkim torby jednorazowe, butelki szklane i plastikowe, niedopałki papierosów, sieci rybackie, aluminium i wiele innych materiałów, które zagrażają równowadze ekosystemu, a często także człowiekowi.

Program wydarzeń w Szczecinie i okolicach

W tegorocznej edycji stowarzyszenie koordynujące, czyli Wywrotka, zaprasza na wydarzenia nie tylko w Szczecinie, ale również w sąsiadujących miejscowościach. Akcja potrwa od 26 kwietnia do 5 maja, ale pierwsze wydarzenia - prologi zapowiadane są już na najbliższą sobotę 20 kwietnia. Będzie to sprzątanie brzegów Dziewoklicza, w którym udział mogą wziąć całe rodziny.

25 kwietnia do akcji włączy się Woliński Park Narodowy. Patrole będą sprzątały deltę Świny.

26 kwietnia rusza właściwy program i to dużym przedsięwzięciem. Będzie nim sprzątanie Wyspy Dębina, rozciągającej się od Golęcina do Skolwina. To bardzo zanieczyszczone miejsce, które wymaga pilnej interwencji. Tego samego dnia Jachtklub Politechniki Morskiej w Szczecinie zacznie sprzątanie Małego Dąbia na kajakach. Kajakowa akcja sprzątania Wyspy Sadlińskie Łąki na jeziorze Dąbie Małe odbędzie się następnego dnia (27.04), ale ma charakter zamknięty.

27 kwietnia odbędą się jeszcze takie akcje, jak: sprzątanie wału przeciwpowodziowego wzdłuż Gunicy (Police-Jasienica) czy sprzątanie nabrzeża Odry na osiedlu Golęcino-Gocław.

28 kwietnia wolontariusze posprzątają plażę w Policach-Mijance. Ciekawe wydarzenie szykuje się tego samego dnia w Gryfinie - miłośnicy i właściciele psów mogą wziąć udział w sprzątaniu razem ze swoimi pupilami. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja psa przez pozostałe zwierzęta. Harcerski Krąg Akademicki „Sedina” przeprawi się łodziami na Wyspę Zieloną, wydarzenie jest jednak zamknięte.

Kolejne akcje zaczną się 1 maja. Na Bulwarze Beniowskiego, przy Hali Odra, sprzątanie Odry odbędzie się na deskach SUP (od Kępy Parnickiej do Kanału Zielonego). Elwira Żniniewicz i Wojciech Klim posprzątają Wyspę Grodzką i Odrę z łodzi „Dama Izabela” (to wydarzenie jest zamknięte). Kolejny spacer z czworonogami planowany jest nad Jeziorem Ińsko 2 maja.

Dwa dni później (4 maja) wolontariusze użyją magnesów neodymowych do wyławiania odpadów z rzeki na szczecińskich bulwarach (przy Nabrzeżu Celnym). Tę samą metodę zastosują dzień później na Wyspie Jaskółczej. Wyłowiony złom zostanie sprzedany w skupie, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Szczegółowe informacje i program wydarzeń znajdują się na stronie Akcji Czysta Odra (http://stowarzyszeniewywrotka.pl/akcja-czysta-odra-2024-lista-wydarzen/). ©℗

Agata Jankowska