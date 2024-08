Trudniej z przejazdem w rejonie Wałów Chrobrego

fot. Ryszard PAKIESER

W związku z organizacją Święta Wojska Polskiego w czwartek 15 sierpnia w godzinach 12-16.30 kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym w okolicach Wałów Chrobrego.

W celu zorganizowania uroczystości zamknięte zostaną ulice: Wawelska – na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego, Wały Chrobrego – na odcinku od Wawelskiej do Szczerbcowej, Szczerbcowa – na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego, Zygmunta Starego – na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego.

(K)