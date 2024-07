Zmiany i utrudnienia

W związku z organizacją Jarmarku Jakubowego (23-28 lipca) w rejonie pl. Orła Białego w Szczecinie mieszkańcy mogą spodziewać się zmian w komunikacji miejskiej i utrudnień w ruchu.

Zmiany obowiązują od 23 lipca od godz. 0.01 do 28 lipca do godz. 23.59. Linia 52 będzie kursowała na trasie od ul. Wyszyńskiego - Brama Portowa - al. Niepodległości, nawrót na pl. Żołnierza - Brama Portowa – Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do przystanku Wyspa Pucka według obowiązującego rozkładu jazdy. Czasowej likwidacji ulegną przystanki ,,Tkacka’’ i ,,Grodzka’’.

Na trasie objazdu wyznaczone zostaną dodatkowe przystanki: „Brama Portowa” na ul. Niepodległości, wspólny z linią 76; „Brama Portowa” (przy kwiaciarkach) - przystanek końcowy dla tej linii.

(K)