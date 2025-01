Trudne warunki na drogach. Autobusy mają problemy na podjazdach

REKLAMA

Komentarze

@ komuna 2025-01-10 17:06:14 Zawsze jakiś gooopi się trafi co ci uwierzy co nie?

komuna 2025-01-10 12:19:22 Własnie komuna nie wróci bo pogoniliśmy PISdzielców ! Gdyby nie to dopiero by swoją komuną Nas uraczyli, pozabierali wszystko wszystkim aby było po równo czyli dla każdego po zero a dla swojaków miliony i rezydencje. Wszystko byłoby państwowe bo przedsiębiorca to wg pis oszust i trzeba wszystko upaństwowić a póxniej okradać na potęgę. Na szczescie komuna trafi niedługo za kraty gdzie ich miejsce

@Oj tam oj tam 2025-01-10 09:16:54 sugerujesz że Federacja Rosyjska razem z Rzeszą Niemiecką zadbałyby lepiej o te pieniądze ? Wątpię...

2many 2025-01-10 09:00:29 Komuna wróciła na waszą prośbę to macie jak za komuny. Wszystko w temacie.

@ może 2025-01-10 08:26:25 sam byś usiadł z wiaderkiem piasku i posypywać pod kołami autobusu, ograniczony rozumku.

Oj tam oj tam 2025-01-10 06:20:31 Co tam jakaś zima i zaskoczenie drogowców. Ważne jest że w budżecie państwa przeznaczono 184 miliardów złotych na wojsko. To tylko po 5.000 na każdego obywatela i staruszka i oseska, pracującego lub nie. Gdyby choć część z tego przeznaczyć na polepszenie bytu obywateli, to takich obrazków by nie było. No, ale pługopiaskarki źle wyglądają na defiladach wojskowych w Warszawce. Miłego dnia, wiosna kiedyś nadejdzie.

Kierowca osobówki 2025-01-10 05:04:08 Trudne warunki do jazdy w Szczecinie były w 2010 roku i słynne ale urwał,jak ktoś nie czuje się na siłach by w taką pogodę jeździć autem to polecam komunikacjie miejską

@police 2025-01-09 23:28:39 Piszesz o czymś o czym nie masz pojecia, pługosolarki jeżdżą cały czas a to o czym bredzisz dotyczy skutecznego odśnieżenia które jest możliwe po ustaniu opadów. Dawniej było lepiej ogarniete bo i ludzie bardziej zaradni a nie jak teraz pierdoły w telefonach. A i kierowców na pług też trzeba skądś wziąć, nie siedzą cały rok w domu żeby pojeździć zimą. Choc jest to opłacalna to i wyczerpująca praca, sam jeździłem na akcji.

Jam jest malkontent 2025-01-09 22:36:40 dzisiaj służby miejskie starają się. Piaskarka z pługiem przejechała już trzy razy , a przecież wciąż pada ! Nie czekają ,aż przestanie! Brawo służby, brawo miasto! Nadzieja w Was kierowcy. Nie musicie, nie jedźcie . Opony zimowe i ostrożna jazda i będzie dobrze.Damy radę mimo ,że Tusk rządzi.Pisałem ,że jestem malkontent .Pisałem , a więc proszę nie hejtować na mnie .

obiektywny 2025-01-09 22:17:02 bym rzekł, zima zaskoczyła kierowców. spadło trochę śniegu, jezdnia lekko biała i już panika, Wystarczy zwolnić, jechać ostrożniej, opony zimowe lub wielosezonowe, znać możliwości swojego samochodu. A przede wszystkim poosiadać rozsądek. Sama przyjemność jeździć w taką pogodę

Helikopter z Misia 2025-01-09 21:55:06 Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Ciecin płaci za odśnieżanie bez względu na to czy pada śnieg czy nie. Jest to 3 może 5 dzień w sezonie, ze śniegiem, gdzie trzeba się zabrać do pracy i jak zwykle lipa. Serdeczne pozdrowienia dla prezydenta, viceprezydentów, bezradnych radnych ,miejskich sygnalistów i aktywistów. Jak tam wieża dla jaskółek ? Albo poidełka? Albo stojaki na rowery przy dworcu ? Albo dzisiaj debata o figurkach Gryfusków ? Albo od betonowanie hali na Szafera?

Krzysztof 2025-01-09 21:23:08 Jak ktoś nie wie jak wyglądają trudne warunki drogowe niech obejrzy na youtube zimę 1978/79. Auta nie miały abs, esp o oponach zimowych nikt nie słyszał i ludzie dawali radę. A teraz dwa centymetry śniegu i armagedon nie potrafią sobie poradzić. Porażka

Krzysztof 2025-01-09 21:10:37 Jakie trudne warunki. Zobaczcie na youtube zimę 1978/79 auta nie miały abs,esp o oponach zimowych nikt nie wiedział że istnieją i ludzie dawali radę a teraz dwa centymetry śniegu i mówią że armagedon. Porażka.

Police 2025-01-09 20:38:30 Tak to jest jak się podpisuje chore umowy że służby wyjeżdżają jak przestanie padać śnieg. To jakby padało dwa dni non stop to też by nie wyjechali? Dawniej lepiej to było ogarniete

Norma 2025-01-09 20:19:34 Zawsze zaskakuje. A niby mają Pogotowie Zimowe. Niech teraz bulą za wszystko.