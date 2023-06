Tramwaj wypadł z szyn w Lasku Arkońskim. Są ranni

Fot. Ryszard Pakieser

Groźne zdarzenie w szczecińskim Lasku Arkońskim. Z powodu wypadku całkowicie wstrzymano kursowanie linii tramwajowej nr 3, są poszkodowani.

- Przed godz. 12 jeden ze składów wykoleił się, na miejscu są nasze służby - mówi Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

- Wstępnie otrzymaliśmy informację o 3 osobach poszkodowanych, na miejscu okazało się że pomocy wymagają dwie osoby - mówi Paulina Heigel, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. To kobiety w wieku ok. 55-60 lat. Obie zostały zabezpieczone i przewiezione do szpitala. Jedna doznała urazu biodra, druga - kolana. Poszkodowane są przytomne.

Tramwaj, który wypadł z szyn, zablokował przejazd przez torowisko w tej okolicy. Kursowanie linii 3 zostało zawieszone. Na trasie os. Zawadzkiego - Niebuszewo pasażerowie muszą korzystać teraz z zastępczych autobusów. ©℗

