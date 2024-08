The Tall Ships Races. Jak dojechać

Fot. Anna Gniazdowska

Jak najlepiej i najsprawniej dojechać na teren wydarzenia TTSR? Komunikacją miejską. Rozkłady jazdy można znaleźć na stronie zditm.

Główne węzły komunikacyjne i przystanki w rejonie imprezy to:

Celna - 2, 7, 8, 52, 75, 76, 87, 198, 199, 522, 531, 532, 841

Wyszyńskiego - linie 2, 7, 8, A, B, C ,52, 61, 75, 76, 841, 521, 526, 527, 531, 532

Plac Rodła - 1, 4, 52, 3, 10, 11, A, B, C, 859, 806, 68, 70, 86, 101, 107, 522, 523, 524, 525, 529, 530, 532

Uruchomione zostaną dodatkowe linie, a kursowanie części regularnych zostanie wydłużone do późnych godzin nocnych, pojawią się także dodatkowe kursy. Dzięki temu z głównych węzłów komunikacyjnych w okolicy wydarzenia co kilka minut będzie odjeżdżał autobus lub tramwaj.

PUNKTY INFORMACYJNE ZDiTM

Aby pomóc w sprawnym dotarciu na teren wydarzenia i do domów, od 2 do 4 sierpnia uruchomione zostaną tymczasowe posterunki pracowników ZDiTM. Plac Rodła, Brama Portowa, Hangarowa Park&Ride, Celna, Jaśminowa ZUS, Energetyków, Wyszyńskiego, Turkusowa, Basen Górniczy, Dworzec Główny/Owocowa - tam będzie można zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej podczas wydarzenia. W piątek 2 sierpnia posterunki na Wyszyńskiego, Bramie Portowej i pl. Rodła będą działały od godz. 9 do 1 w nocy, a pozostałe od 16 do 1 w nocy. W sobotę 3 sierpnia wszystkie posterunki będą działały od godz. 14 do 1 w nocy, w niedzielę 4 sierpnia od godz. 12 do 22. (K)