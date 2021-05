To będzie inny finał. Muzyka zabrzmi w całym mieście

Zastanawiam sie, czy ktoś pomyslał o ile zwiększy się liczb covid+ po takiej imprezie? czy ktos policzył koszty leczenia tych ludzi w szpitalach? Na Titanicu orkiestra też grała do końca. O to nam chodzi?

beee

2021-05-12 19:01:40

W Gdyni odwołano Openera. W Tokio ludzie protestują przeciwko organizacji olimpiady. My pokażemy, że potrafimy. Pomijając kwestie wirusa i pandemii, która wcale się nie skończyła i nie skończy za 3 miesiące, czy do czasu rozpoczęcia tej szopki zakończone zostaną remonty ulic w mieście? Przecież organizacja czegokolwiek oznaczać będzie paraliż całego miasta. To akurat Krzystek potrafi robić doskonale co nie raz udowodnił