Terminal kontenerowy do poprawki

- Jeszcze w 2017 roku mieszkańcy prawobrzeżnej części Świnoujścia podczas Ogólnego Zebrania Mieszkańców jasno wskazali, że terminala kontenerowego nie chcą. Ten głos został zignorowany między innymi przez inwestora i przedstawicieli byłego rządu. W ten sposób nie powinno się podchodzić do realizacji żadnej inwestycji w naszym kraju - mówi Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia do spraw społecznych. - Na początku nie wzięto pod uwagę uchwały organów pomocniczych Rady Miasta, a później nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych ani referendum. Nie powstało też żadne rzetelne i niezależne opracowanie dotyczące wpływu tej inwestycji na miasto oraz mieszkańców. Całkowicie zapomniano najwyraźniej, że ta inwestycja powstaje w Świnoujściu i to mieszkańcy miasta są najważniejsi, a nie prywatny interes inwestora. W tym przypadku inwestora belgijskiego i katarskiego - dodaje R. Kucierski i zwraca uwagę, że inwestycja realizowana wbrew lokalnej społeczności może mieć problemy z uzyskaniem zewnętrznego dofinansowania.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

obserwator 2024-05-26 11:47:06 Drodzy internauci, każdy terminal potrzebuje zaplecza , infrastruktury, logistyki. W Świnoujściu na przykład nie ma wystarczającej powierzchni składowej w chłodnicach .Jest tylko Euroterminal. W związku z tym obsługa kontenerów chłodniczych będzie utrudniona ,wręcz niemożliwa przy permanentnym braku miejsca pod towary w Euroterminalu, Szczecin takie możliwości ma tym bardziej ,że planowana jest budowa w porcie nowej chlodni na nowych nabrzeżach. Dlatego terminal DB PORT jest ciągle potrzebny

Do normalsów 2024-05-26 11:42:34 Proszę się nie łudzić, terminalu kontenerowego w Świnoujściu nie będzie. Lobby niemieckie i tzw. pożyteczni idioci z wysp nie dopuszczą do tego. Minister Marchewka może obiecywać i zapewniać, ale interes Niemiec jest najważniejszy. Polacy mają zbierać szparagi i pełnić funkcje usługowe dla niemieckich turystów.

@Cóż 2024-05-26 11:37:22 Ci pisowscy są teraz z Tobą w pokoju? Decyzję lokalizacyjną wydał wojewoda Rudawski z Trzeciej Drogi. Do niego pretensje, jeżeli czegoś nie dopatrzył.

@Świnoujścianka 2024-05-26 11:12:14 Faktycznie jest tyle miejsc po niemieckiej części wybrzeża .Po co nam Polakom jak jest/będzie w RFN?

Świnoujścianka 2024-05-26 10:46:53 Terminal kontenerowy bardzo proszę przenieść lokalizację w inne, miejsce na Wybrzeżu Bałtyku, tak, aby komuś nie stworzył przysłowiowego ARMAGEDONU. I tyle!!!

@skansen 2024-05-26 09:48:37 Ależ z Ciebie pusty tobołek. My, Świnoujścianie będziemy walczyć o każdy kawałek naszego Świnoujścia. Już wam ze Szczecina, nie oddamy nic darmo. Zabraliście nam już prawie wszystko i jeszcze łapy sięgacie po to, co dzięki nam mieszkańcom udało się uratować. Możesz sobie terminal kontenerowy na swoim Skolwinie wybudować!

@Oj 2024-05-26 09:35:10 Koniecznie wybuduj sobie terminal kontenerowy na swoim zapiecku! Może się w końcu intelektualnie rozwiniesz jako Oj suwnicowy?

@Wiarus 2024-05-26 09:32:58 te wiarus! A jak ty piszesz ?: cyt." Widać ,że nowe władze samorządowe,które wychodowały...". I znowu słowniczek ortograficzny się kłania. Widać ten sam absolwent siedmiu klas szkoły podstawowej spod Szczecina pisze. Chcesz komuś dowalić? Sprawdź najpierw pisownię, gdyż od razu obniżasz pułap swoich intelektualnych wypocin. Ale może premia będzie??? Jednak, mimo błędów ortograficznych. Taki nieuk :) ZAPAMIĘTAJ jak piszemy: HODOWLA !

@xxx 2024-05-26 08:38:32 Mało jesteś zorientowany. Żmurkiewicz nie namaścił (czy jak wolisz: nie namaszczył) Agatowskiej z Lewicy, tylko Konkolewską, bezpartyjną, startującą z komitetu Koalicji Obywatelskiej.

skansen 2024-05-26 08:31:52 dla volksdeutchów tyle zostanie ze Świnoujścia czy Swinemunde???

Cóż 2024-05-26 08:27:33 Pisowscy wszystko potrafią spieprzyć.

Wiarus 2024-05-26 06:03:33 Łapy precz od terminala kontenerowego. Widać ,że nowe władze samorządowe,które wychodowały się na sprzeciwie terminalowi teraz będą odgrzewały temat i rozrabiały jak pijany zając w kapuście.

@@Simca 2024-05-26 02:27:26 To właśnie ty wypowiadasz się w imieniu mieszkańców Warszowa jako osoba nieuprawniony. Większość mieszkańców tej wyspy myśli po polsku i wbrew temu co twierdzi samorząd, popiera rozwój gospodarczy Świnoujścia i regionu. Ta tzw. "obrona walorów przyrodniczych" to wyswiechtany pseudoargument proniemieckich lobbystów.

Obywatel 3 Miasta 2024-05-25 23:44:22 Nie prawda, trzeba wybudować port kontenerowy na Żoliborzu, w Warszawie i przekopać od Świnoujścia do Żoliborza kanał na statki kontenerowe

Radek 2024-05-25 21:56:31 Zenek- tvn non stop??

Radek 2024-05-25 21:52:48 Za tuska Polska cofnie sie w rozwoju o 40lat! Nie bedzie terminalu, ani CPK ani kolei szybkich predkosci ani fabryk intela! Bedą za to i są juz ogromne podwyzki cen w zasadzie wszystkiego!! Bedą za to śniadzi milionami ich tu przywiozą!

słusznie żenada 2024-05-25 21:40:09 Tak to Gdynia, Gdańsk do podobnych protestów bo rozbudowa portów trwa co wpływa na ciekawe większy ruch turystyczny również. A Swi Szcz. to ma być taki skansen już jeden taki mamy Wisła dawna droga wodna a Odrą od kilkunastu lat to podobny.Czemu Ren,Łaba nie są zamykane?

do @obserwator 2024-05-25 21:38:03 Zahorski mówisz..? To ten, co niedawno został wynajęty na 3/5 etatu za wice wójta Dobrej:)? I ten, co po pogłęb ieniu toru wodnego pierwszy pisał, że top bez sensu, bo powinna za tym iść modernizacja portu?:). Człowieku, to taki fachowiec, co w życiu niczego nie osiągnął, tak się zna, że jedyne, co potrafi, to pluć na PiS i dostawać pańśtwowe etaty ot znajomków, w tym Geblewicza, który odbierał ordery za Vestasa w miejscu, gdzie kiedyś otwierał ST3 Offshore:). Zaraz zleję się ze śmiechu!!!:::)))

Zenek 2024-05-25 21:32:50 Ocho, zaczęło się..::)). Mówiłem:). Terminale zbożowe w Gdańsku i Gdyni już odwołali. CPK i Atom już dawno temu. Za chwilę Zachodnie Obejście Szczecina "do poprawki"::)). Zakład?:)

Uważam 2024-05-25 21:08:51 Uważam, że nad Bałtykiem jest tyle miejsc, miejsc, które można byłoby przeznaczyć pod terminal kontenerowy. A nie niszczyć, demolować życie mieszkańcom prawobrzeża Świnoujścia, a przede wszystkim Osiedla Warszów. Nie pozwólmy na zniszczenie przepięknej plaży, obszarów Natura 2000, obszarów nadmorskich Borów Bażynowych, zabytków: Latarni Morskiej, Fortu Gerharda i falochronu centralnego. Mieszkańcom stworzono getto. Zabrano jedyne dojście na plażę, a Osiedle rozjechała dosłownie przebudowa S3.

Karsibór 2024-05-25 20:22:48 Terminal to konieczność. Gospodarka regionu musi stać na dwóch solidnych nogach czyli turystyka i port kontenerowy. Podkreśla to wizyta ministrów infeastruktury

Janek 2024-05-25 20:21:30 Akurat niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie taki terminal może mieć rację bytu. Niestety takie inwestycje mają lokalne negatywne oddziaływanie na środowisko. Tego nie da się za bardzo uniknąć, można je co najwyżej zniwelować. Uwagi odnośnie trasy rowerowej, to jakiś żart. Przełożyć przebieg i tyle. Podobnie jak te odnośnie zabytków...

No jasne. 2024-05-25 19:41:17 Mamy tyle miejsc nad Baltykiem, gdzie mozna zbudowac port kontenerowy? Swinoujscie jest jedyna lokalizacja.

@Simca 2024-05-25 19:32:13 Nie obrażaj mieszkańców, którzy walczą o swoje Osiedle i jedyne dojście do plaży, morza i obszarów Natura 2000. Jak chcesz, to sobie terminal kontenerowy postaw na swoim podwórku! Nawet dwa. Od naszego Osiedla ,plaży i zabytków łapy trzymaj.... przy sobie!

@xxx 2024-05-25 19:18:50 mamy taki samorząd, jaki chcieliśmy mieć. Wreszcie głos sprzeciwu z 2017 roku mieszkańców Warszowa i prawobrzeża jest słyszalny! Komentują tutaj najczęściej mieszkańcy Szczecina, wiadomo kompleksy braku bezpośredniego dostępu do morza. Ale to własnie oni najczęściej gościli na plaży. Aut z blachami ZS było najwięcej w każdy weekend. Wiadomo, szef kazał, pracownik pisze o agentach, o zaścianku etc. Nie. jesteście w błędzie. Nie potraficie szanować natury, nietuzinkowej przyrody, dobrostanu.

@xxx 2024-05-25 19:13:48 W końcu samorząd lokalny reprezentowany jest przez mieszkańców, którzy będą się liczyć ze swoimi mieszkańcami, z potrzebami mieszkańców. A tych mieszkańców, którzy walczą od 2017 roku przeciwko budowie terminalu kontenerowego przede wszystkim. Bronią jedynego dojścia do morza, do plaży, do obszarów Natura 2000 i obiektów historycznych takich, jak Latarnia morska, Fort Gerharda i falochron centralny. Dziwię się tym piszącym, głównie ze Szczecina, gdyż w weekendy aut z blachami ZS były dzieisątki.

Simca 2024-05-25 19:07:27 Postawa władz Świnoujścia ( w tym przypadku raczej Swunemunde) jest po prostu antypolska. To jest właśnie niszczenie gospodarki, miejsc pracy i wpływów podatkowych do polskiego budżetu. No ale interesy zagranicznej, w tym niemieckiej konkurencji zostały potraktowane wzorowo

obserwator 2024-05-25 18:43:50 W Szczecinie wystarczy DB PORT. Po co nam terminal aby pusty stał? Co będą statki wozić? Bieda aż piszczy na terminalu w Szczecinie. z kontenerami. Na pewno Maersk, CMA-CGM , MSC, HAPAG , OOCL , HAMBURG SUD , COSCO, nie będa chcialy zawijac do Swinoujścia bo nie maja z czym. Ale od tego mamy doradców , konsultantów Pana Rafała Zahorskiego oraz ekspertów z firmy CSL INTERNATIONALE SPEDTION. To są specjalisci wysokiej klasy z dziedziny transportu , logistyki i shippingu .

Oj 2024-05-25 18:24:42 Wasza sprawa. W tym kraju nic nie powinno powstawać. Cofnąć się do lat 70 i tak na stałe. I ten tunel. Po co ten tunel? Promy były ok.

xxx 2024-05-25 18:14:51 No i co towarzyszu Zmurkiewicz. Zobacz kogo namaszczyles, przecież wiadomo komu od początku przeszkadzał terminal kontenerowy. Zawsze wchodziliście im w tyłek a oni mają gdzieś zakazy parkowania w Świnoujściu i waszą strefe płatnego parkowania. W nagrodę polują na was czy macie opłatę klimatyczną.

Co to jest? 2024-05-25 17:43:34 Moja Mała Ojczyzna ? Wiadomo . Co to jest NASZA OJCZYZNA? Nie wiadomo? Czy politycy zakochani w Europie mają ojczyznę w Polsce ? Gdzie ? Czy im wsio rawno, ganz egal - Polska , Niemcy , Berlin , Warszawa , Masskwa ? Jak nie RWPG , to jakiś EP.Trudno sie dziwić ,że każdy powie - wara od "mojego" .Łatwo nie jest ,zrezygnować ze swojego nawet dla dobra ogółu. Tylko komu to pasuje?Tu wiadomo, tym którzy zawsze potrzebują więcej przestrzeni dla siebie. Jak od zawsze - sąsiad nasz ma mieć więcej .

Vhh 2024-05-25 17:15:31 Fur dojczland

@Uwaga! Uwaga! 2024-05-25 17:00:43 Weź puknij się w ten swój pusty dzban. Przyjedź do nas, do Świnoujścia, na prawobrzeże, najlepiej podczas protestu, bo tam są wtedy najsilniejsi i najbardziej wojowniczo nastawieni... jak to nas mieszkańców nazywasz? - cyt. " Niemiecka agentura w akcji" i powiedz to nam otwartym tekstem. Masz pusty dzbanie odwagę to zrobić??? Zwykłych mieszkańców, walczących o swoją małą Ojczyznę -cyt." Niemieccy agenci w akcji". Już to widzę :) :) ;)

Terminal 2024-05-25 16:56:16 Czyżby zaczęło się spłacanie długów wyborczych? Wiadomo że Niemcy są przeciwko więc być może pomogli niektórym wygrać wybory samorządowe. Po co terminal w Swinoujsciu skoro mamy w BRD? Z Odry już zrobią strugę do pływania kajakiem.

@trala lala 2024-05-25 16:41:24 terminal kontenerowy to wybudujcie sobie najlepiej w Szczecinie, skoro tak się chwalicie, że leżycie nad Morzem Bałtyckim. Na przykład przy Wałach Chrobrego? Od naszej plaży, obszarów Natura 2000 to swoje łapska trzymaj daleko.

ZENEK 2024-05-25 16:32:50 Przecież to są wspaniałe działania prezesa ze swoją PISowską świtą, tak jak zatrucie ODRY i tony śniętych ryb. Co PISowcą pozostało tylko wypisywanie bzdur w komentarzach i to jest cała prawda o tej formacji.

czytam 2024-05-25 16:07:54 A interesy innych ... każdy może wskazać naruszenie jego interesu . Dla czego komuś parking, galerię , drogę , kolej , szpital , plac zabaw, fabrykę , stadion za JEGO oknem wybudowali ? Zrezygnujmy z tego wszystkiego - szkoda pięknej plaży , lasku, stanowiska rzadkich owadów . Wróćmy do natury . Zlikwidujmy te wstrętne wiatraki, kopalnie i fabryki. Przecież mamy wszystko za zachodnia granicą . Tam sobie wszystko kupimy. PE da nam zapomogę a Niemcy zaopatrzenie.

Żenada 2024-05-25 16:05:08 Na świecie są plaże przy terminalach. W Gdańsku jest na przykład oblegana plaża Stegny. No ale tam myślą jak mieć ciastka dwa albo i trzy bo rozbudowują terminal i wszyscy się cieszą. Tylko tych na naszej okolicy wystarczy poklepać po plecach

jg729 2024-05-25 15:49:01 Komu przeszkadza terminal? Mieszkańcom czy sąsiadom, którzy za nimi ukrywają się?

Uwaga! Uwaga! 2024-05-25 15:38:09 Nadchodzi KO-ma 13! Zaczyna się. Niemiecka agentura w akcji.