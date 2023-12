Targi świąteczne w Hali Odra

fot. archiwum

Druga edycja Czułych Targów Slow Xmas odbędzie się w dniach 2 i 3 grudnia w Hali Odra (bulwar Maurycego Beniowskiego 5) w Szczecinie. Wstęp wolny.

Będzie 35 lokalnych wystawców z różnym asortymentem - od pięknych, otulających zapachem świec, przez biżuterię i wełniane czapy, maskotki i ubrania aż po smakołyki, czyli kawy z lokalnych palarni czy przetwory oraz słodkości - do zjedzenia na miejscu albo zabrania do domu. To okazja do zrobienia bliskim prezentów bez pośpiechu, z kubkiem kawy czy grzańca w ręku, już w świątecznej atmosferze. Targi można odwiedzać w sobotę i w niedzielę (2, 3 grudnia) w godz. 12-17. (K)