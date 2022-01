Bezpłatne testy na COVID-19 w aptekach. W regionie na razie w pięciu

Pięć aptek z Zachodniopomorskiego zgłosiło udział w testowaniu w kierunku Covid-19. To apteki z: Rymania, Gościna, Wolina, Chojny i Lipian. W kolejnych dniach może być ich więcej.

Nie wszystkie apteki mogły przystąpić od razu do tego programu, bo trzeba było spełnić określone warunki, m.in. lokalowe i techniczne. W kolejnych dniach aptek testujących może być więcej.

W czwartek (27 stycznia) takie świadczenie oferowała m.in. apteka w Wolinie. Do godz. 14 skorzystało tam z niego 8 osób. Placówka ta ma warunki lokalowe, które pozwoliły na szybkie dostosowanie do wymogów ministerialnych (dla potrzeb wykonywania testów): ma osobne wejście, z którego mogą korzystać pacjenci przychodzący na taki test (nie mają kontaktu ani z osobami szczepionymi w tej aptece, ani z osobami przychodzącymi tu po leki).

- Nie przeszkadza to ani w prowadzeniu szczepień, ani w normalnym funkcjonowaniu apteki - mówi Halina Leśnik, właścicielka apteki Weronika II w Wolinie.

Pacjenci, którzy chcą wykonać bezpłatnie test antygenowy, nie potrzebują skierowania. Ale samego testu nie dostaną do domu. To farmaceuta, na miejscu, pobierze wymaz, wykona test i umieści wynik w systemie. Pacjent zobaczy go na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.

- Niektórzy myślą, że wezmą z apteki test i zrobią go w domu - mówi farmaceutka. - Pytali o taką możliwość i byli zdenerwowani, że jej nie ma. Przecież minister wyraźnie powiedział, że będą to testy wykonywane w aptece, na miejscu. Wynik takiego testu wprowadza się w system. Do wykonania go w aptece nie jest potrzebne skierowanie, może z tego skorzystać każda osoba, która ma taką potrzebę, bo np. gorzej się czuje. U mnie testy są wykonywane w godz. od 12 do 15.

(sag)