Strajku na kolei nie będzie. Porozumienie podpisane

Bezterminowy strajk w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio, który miał się rozpocząć 10 października, został odwołany. Fot. Ryszard PAKIESER

Nie odbyła się zaplanowana na środę pikieta pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio. Kolejarze chcieli protestować przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, a 10 października rozpocząć bezterminowy strajk. Zachodniopomorskie było jedynym regionem, w którym marszałek nie zgodził się na podwyżki w spółce obsługującej przewozy regionalne.

- Wielokrotnie informowaliśmy, iż polityka kadrowa i płacowa Spółki należy do jej Zarządu. A pracownikom należy się godziwe wynagrodzenie, o co dbać winien Zarząd Polregio, my zaś jako organizator przewozów i dysponent środków budżetowych dbać musimy o nieprzekraczanie limitów wydatków wyznaczonych budżetem. Tym samym ponownie podkreślamy konieczność wzmożenia skutecznych działań, w tym ograniczania kosztów i zwiększania przychodów, aby uniknąć konieczności zmniejszenia w 2024 roku zamawianej pracy eksploatacyjnej do poziomu możliwości budżetowych Województwa” – czytamy w piśmie, które we wtorek Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz skierował do zarządu Polregio. – Brak stabilności w Spółce, jak również brak prowadzenia długofalowej polityki płacowej, kadrowej i efektywnościowej przez Zarząd Spółki, uniemożliwiają Województwu racjonalne planowanie wydatków na najważniejsze zadania publiczne oraz zagrażają utrzymaniu co najmniej niepogorszonej oferty przewozowej dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Związkowców to nie przekonywało. Zgadzali się, że za politykę płacową odpowiada zarząd spółki, ale uznawali jednocześnie, że to marszałek wojewodztwa powinien przyznać dodatkowe środki. Tak się nie stało, ale porozumienie osiągnięto.

- W związku z podpisanym i zawartym porozumieniem z zarządem Polregio S.A. dotyczącym wdrożenia podwyżki do wynagrodzeń dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Spółki w Szczecinie Komitet Protestacyjny odwołuje zaplanowany na 10 października 2023 roku strajk w województwie zachodniopomorskim - poinformował krótko w środę Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Polregio S.A.

Pasażerowie nie muszą się zatem martwić o dojazd do szkoły, lekarza czy pracy. Podobnie jak w innych regionach. także w zachodniopomorskim pociągi regionalne będą kursować zgodnie z planem. Nieoficjalnie wiadomo, że kwota wygospodarowana przez zarząd kolejowej spółki pozwoli na podwyżki wynagrodzenie o 800 zł brutto. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI