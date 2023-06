Śmiertelny wypadek w Szczecinie. Nie żyje rowerzysta

Fot. Archiwum

Rowerzysta zginął w wypadku drogowym, do jakiego doszło w piątek (16 czerwca) na ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie. Potrąciła go ciężarówka.

- Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego marki Iveco i rowerzysty miał miejsce ok. godz. 15.30 - relacjonował w piątek mł. asp. Paweł Panukau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Według bardzo wstępnych ustaleń doszło do niego podczas manewru wyprzedzania rowerzysty. Niestety, mężczyzna ten poniósł śmierć. Na miejscu pracują jeszcze służby. Apelujemy do kierowców, którzy tamtędy jadą, by nie zwalniali, aby przyjrzeć się prowadzonym czynnościom, stwarzają w ten sposób zagrożenie na drodze. (K)