Śmierć wszystko zmienia. Sprawca wypadku na pl. Rodła odpowie za zabójstwo?

Prokurator Alicja Miecugowska-Kyszka, zastępczyni rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Fot. Arleta NALEWAJKO

Mimo że zmarła jedna z ofiar tragicznego wypadku na pl. Rodła w Szczecinie, nadal nie została zmieniona kwalifikacja prawna jednego z najpoważniejszych zarzutów stawianych podejrzanemu: z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Co jest planowane – jak wyjaśnia przedstawicielka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – ale dopiero po zebraniu wszystkich opinii biegłych powołanych w sprawie.

W minioną sobotę (25 maja) zmarła 59-latka, jedna z najciężej poszkodowanych w tragicznym wypadku, do jakiego doszło 1 marca br. w Szczecinie. Przypomnijmy: w godzinach szczytu na pl. Rodła mężczyzna celowo wjechał w tłum ludzi. Najpierw ranił 16 osób, a następnie uciekając al. Wyzwolenia w kierunku ronda Giedroycia – na wysokości dawnego szpitala miejskiego – doprowadził do karambolu, najeżdżając na dwa samochody i raniąc kolejne 4 osoby.

Sprawca – 33-letni szczecinianin – został zatrzymany tuż po zdarzeniu i tymczasowo aresztowany. Postawiono mu szereg zarzutów: usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca wypadku oraz spowodowania obrażeń u wielu osób. Przyznał się do winy. Podczas przesłuchania wyjaśnił, co go pchnęło do popełnienia tak tragicznego w skutkach przestępstwa, jednak prokurator prowadząca sprawę to tej pory nie zdecydowała o upublicznieniu motywów jego działania. Nadal też nie ujawnia żadnych bliższych danych na temat sprawcy. Wiadomo jedynie, że w przeszłości leczył się psychiatrycznie.

Arleta NALEWAJKO