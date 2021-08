"Słowianin" zmienia oblicze. Czeka już żuraw wieżowy

Od prac rozbiórkowych i demontażowych rozpoczęła się przebudowa budynku, w którym znajduje się szczeciński Dom Kultury „Słowianin”. Na zewnątrz montowane są rusztowania. Od strony ul. Księcia Świętopełka ustawiony został żuraw wieżowy, a do końca miesiąca zaplanowano rozbiórkę klatki schodowej C, ścianek działowych oraz dachu.

Przypomnijmy, że w zakres prac wchodzi m.in. przebudowa i nadbudowa III kondygnacji, która przeznaczona jest na działalność Domu Kultury „Słowianin”, a także przebudowa wszystkich klatek schodowych, wymiana istniejącej konstrukcji dachu, prace instalacyjne, wykonanie elewacji budynku opartej na programie prac konserwatorskich.

Po przebudowie obiekt będzie miał nowy, bardziej funkcjonalny układ pomieszczeń dostosowany do obowiązujących norm. Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko. Koszt inwestycji to blisko 14 mln zł. Prace powinny zostać zrealizowane do końca przyszłego roku.

(isz)