Torowiska na Niebuszewie Bolinku. Przebudowa za półmetkiem

Równolegle do przebudowy torów w centrum Szczecina w alejach Niepodległości i Wyzwolenia przez pl. Żołnierza Polskiego z odcinkami ulic Matejki i Piłsudskiego po pl. Rodła modernizowane są odcinki trasy tramwajów na Niebuszewie Bolinku wzdłuż czterech ulic: Kołłątaja, Asnyka, Orzeszkowej i Boguchwały. Tam - według wcześniejszych zapowiedzi - prace, które trwają od początku stycznia, powinny zakończyć się w połowie października tego roku.

Są one częścią tej samej inwestycji realizowanej przez spółkę ZUE z Krakowa w ramach kontraktu z Tramwajami Szczecińskimi. Wśród zatrudnionych na placu budowy firm są m.in. Proinstal,, PUIB ELJOT Jacek Luterek, KML i Widrog. Łączny koszt zadania (przed wykonawcą i jego podwykonawcami wciąż główny odcinek trasy od pl. Rodła do ronda Giedroycia) to 174 429 663,24 zł. W sumie wymienionych zostanie ponad 8 km toru pojedynczego, nie licząc całej infrastruktury i budowy nowych jezdni, przystanków, chodników i miejsc postojowych.

Na początku lipca otwarte dla ruchu zostało rondo Sybiraków wraz z wlotami ulic Niemcewicza i ul. Kołłątaja od strony północnej. Jednocześnie zamknięty został przejazd przez skrzyżowanie ulic Asnyka i Kadłubka. Tam teraz drogowcy w głębokich wykopach układają nowe instalacje, w tym brakujące fragmenty systemu kanalizacji. Aktualnie stan zaawansowania prac na szlaku do dawnego dworca Niebuszewo jest różny.

Do tej pory nowe tory ułożone zostały i zalane warstwą betonowej podbudowy w ul. Kołłątaja od przejazdu przez skrzyżowania z ul. św. Barbary, do ronda Sybiraków i wyprowadzone prawie do połowy ul. Asnyka na jej odcinku do skrzyżowania z ul. Kadłubka. Dalej wciąż prowadzone są tam roboty ziemne. Tam, gdzie infrastruktura została dotąd wymieniona grunt przygotowywany jest pod kolejne fragmenty torowiska i pasy jezdni.

Równocześnie kontynuowane są prace przy nawierzchniach chodników. Ponadto w tym rejonie na najbliższy czas zaplanowane zostało m.in. wykonanie koryta drogowo-torowego na zamkniętym skrzyżowaniu ul. Boguchwały i ul. Asnyka oraz kolejnych warstw konstrukcji jezdni i podbudów w rejonie pętli przy dawnym dworcu wzdłuż ul. Orzeszkowej i na nawrocie w ul. Boguchwały. A oprócz tego prace brukarskie oraz wodociągowe, kanalizacyjne i torowe w zależności od odcinka. W tym także w obrębie otwartego dla ruchu ronda Sybiraków, gdzie w wytyczonych pasach poboczy do ukończenia są prace przy układaniu nawierzchni nowych chodników. Podobnie jak po obu stronach ul. Kołłątaja i ul. Asnyka. Wzdłuż tej ostatniej ustawione zostały pierwsze słupy nowego oświetlenia i sieci trakcyjnej, ale na urządzenie wciąż też czekają oba zewnętrzne pasy jezdni. ©℗

Mirosław WINCONEK