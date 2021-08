Ponad rok obsuwy na placu przebudowy. Węzeł w Podjuchach może skończą do listopada

Kolejny poślizg na budowie węzła drogowego w szczecińskich Podjuchach nikogo już pewnie nie zdziwi, a raczej zirytuje. Bo inwestycja - przypomnijmy - miała być ukończona w rok i trzy miesiące, licząc od zawarcia umowy z konsorcjum spółek Roverpol - Rover Infraestructuras. Tymczasem zalicza właśnie roczny poślizg. I - co już wiadomo oficjalnie, bo wynika to z najnowszego aneksu do kontraktu - ten okres jeszcze się wydłuży o kolejne miesiące przynajmniej do późnej jesieni.

Rejon ulic: Granitowej, Marmurowej i Floriana Krygiera wraz z nowym mostem drogowym nad Regalicą ma być gotowy do 30 listopada tego roku. To scenariusz optymistyczny, ale na ile realny, znów czas pokaże. Żadne dotąd wyznaczane terminy ukończenia wszystkich prac przy inwestycji nie zostały przez wykonawcę dotrzymane. A z każdym niemal aneksem rosną koszty tego zadania. Cena wyjściowa, jaką Roverpol i Rover Infraestructuras zaoferowały za realizację, czyli ta z umowy po wygranym przetargu, podpisanej 29.05.2019 r., była na poziomie 104 537 700 zł. Do połowy lipca tego roku zdążyła już urosnąć za sprawą robót

