Skutki ostatniej ulewy. Woda wdarła się do Teatru Polskiego

Gwałtowna ulewa sprzed kilku dni nie oszczędziła rozbudowanego i zmodernizowanego Teatru Polskiego w Szczecinie. Doszło do przecieku. Niewielkiego, jak podkreślają przedstawiciele instytucji zlokalizowanej przy ul. Swarożyca 5.

- Niedawne, ulewne deszcze, z jakimi borykaliśmy się w Szczecinie, nie spowodowały poważnych szkód w naszym teatrze. Do niewielkiego przecieku doszło tylko w jednym z pomieszczeń od strony ulicy Kapitańskiej - mówi Monika Gapińska, rzeczniczka prasowa Teatru Polskiego w Szczecinie. - Zdarzają się niewielkie usterki przy tak ogromnym projekcie. Kontrolę nad wszelkimi usterkami sprawuje firma, która zajmowała się rozbudową i przebudową teatru.

Zmodernizowany Teatr Polski to jedna z najważniejszych inwestycji w szczecińską kulturę w ostatnich latach. Nową część teatru architekt Romuald Loegler z Krakowa wpisał w skarpę nad Odrą - co było pomysłem oryginalnym i jednocześnie stanowiącym duże technologiczne wyzwanie.

Teatr Polski to w tej chwili kompleks z pięcioma scenami: włoską, kameralną, kabaretową, sceną im. Jana Banuchy oraz najbardziej spektakularną - szekspirowską. Został uroczyście otwarty w weekend tydzień temu. Współpracujący ze szczecińską sceną znany satyryk Krzysztof Materna mówił wtedy: "Mam poczucie, że jestem w miejscu, które mi się jako Polakowi należy – mówił aktor. – Nie jestem w starodawnym, prowincjonalnym kraju, tylko w nowoczesnym, świetnie wyposażonym obiekcie, co nie tylko nobilituje widza, ale daje mu poczucie, że jest w Europie. Myślę, że to poczucie godności dla całego miasta".

Budowa TP kosztowała ok. 150 mln zł, rewitalizacja – ok. 50 mln zł. Część tych pieniędzy to fundusze europejskie, część - środki z budżetu zarządu województwa. ©℗

(as)