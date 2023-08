"Mamy najpiękniejszy kompleks teatralny w Polsce" [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Rozpoczęła się nowa era dla Teatru Polskiego w Szczecinie. Został przebudowany, unowocześniony, ma szansę stać się architektonicznym symbolem naszego miasta, tak jak filharmonia. Właśnie rozpoczął sezon.

- Czuję niezwykłą siłę tego miejsca - powiedział dyrektor TP Adam Opatowicz podczas spotkania z dziennikarzami, na którym zaprezentował nowe przestrzenie. - Konkurs wygrał architekt Romuald Legler z Krakowa. Urzekł komisję niezwykłym pomysłem wpisania tego teatru w skarpę, umieścił tam prawie 90 proc. budynku. Był to dziwny pomysł, bo ukrył tam całą architekturą. Technologiczne trudności były ogromne. Jednym z członków komisji był architekt z Hiszpanii. Po konkursie podszedł do mnie i powiedział, że to będzie niezwykle trudna droga, ale projekt jest przepiękny i jeśli się uda zrealizować, to będziemy z niego dumni.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podkreślał, że nowy teatr mieszkańcom regionu się należał. Szczecin przez wiele lat był jedyną stolicą województwa, w której nie było sceny teatralnej zbudowanej od nowa - szczecińskie teatry działały bowiem w miejscach adaptowanych na ich potrzeby. Konkurs architektoniczny rozstrzygnięto dawno, bo w roku 2010.

- Najtrudniej było zmontować montaż finansowy - przyznał marszałek. - Projekt jest wart 200 mln zł. Czekaliśmy na nową perspektywę unijną, i tam się okazało, że nie bardzo można było finansować kulturę, co doprowadziło mnie do drobnej rozpaczy. Długo w Brukseli wycierałem korytarze, żeby przekonać Komisję Europejską, że warto w kulturę inwestować. Udało nam się zmienić zapisy. W roku 2020 ruszyliśmy. Teraz mamy najpiękniejszy kompleks teatralny w Polsce.

W nowym Teatrze Polskim znajduje się pięć scen: włoska, szekspirowska, kameralna, imienia Jana Banuchy i Klub Świętokradców Parafii Czarnego Kota Rudego. Więcej na ich temat napiszemy w niedzielę. ©℗

Alan Sasinowski

Film Piotr Sikora