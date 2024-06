Pożegnali stary zarząd i powitali nowy

Stanisław Bartosik i jego zarząd pożegnali się 11 czerwca ze słuchaczami UTW.

Stanisław Bartosik przestał być prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie. Jego miejsce zajął Czesław Jaskólski.

O zmianach, po 14 latach sprawowania władzy w stargardzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez obecny, 15-osobowy zarząd, wybrany 14 maja podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, słuchacze - seniorzy dowiedzieli się na uroczystej gali zakończenia roku akademickiego 2023/2024. Uczestniczyli w niej przedstawiciele zaprzyjaźnionych uniwersytetów z regionu, słuchacze i goście.

- Nie odchodzę od was zupełnie, zostaję w zarządzie - dodał w SCK ustępujący ze stanowiska Stanisław Bartosik. - Dziękuję byłemu zarządowi za współpracę i życzę dużo zdrowia, pomyślności, radości wszystkim, byśmy w dobrym zdrowiu działali nadal w naszym uniwersytecie.

Działający od 24 lat w Stargardzie Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 472 członków. Najstarsza słuchaczka ma 96 lat, a najstarszy słuchacz 92 lata. Najmłodsi mają odpowiednio 33 i 30 lat.

- Nasi słuchacze ze swojego wieku uczynili rzecz pozytywną, ważną i piękną - mówił ustępujący prezes, podsumowując działalność. - W ramach UTW działają prężnie 22 sekcje zainteresowań. Dzisiejszy senior oczekuje o wiele więcej, szczególnie od nowych technologii. Chcemy w naszych programach pokazać seniorom, że i oni mogą być częścią tego nowego, cyfrowego świata. Ale pozytywne nastawienie do życia to jest to, z czym najlepiej jest im do twarzy. W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost zainteresowania młodzieży 50+ przynależnością do UTW. Fenomenem naszego UTW jest jego popularność. Świeci blaskiem jako instytucja.

Ustępujący zarząd z prezesem na czele, usłyszeli wiele ciepłych słów i podziękowań za pracę, jaką włożyli w rozwój uniwersytetu. Były wiersze, dedykacje taneczne i występy artystyczne. Uroczystość zakończenia roku akademickiego uświetnili swoimi występami Kornelia Sadowska i Mateusz Tarkowski, podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury, artyści z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie, w tym pianista Mikołaj Matysik, w duecie z tatą, który akompaniował na fortepianie, na kontrabasie zagrał seniorom Franciszek Figiel, podopieczny Krzysztofa Borkowskiego. Ze specjalną dedykacją dla ustępujących prezesa i pani sekretarz wystąpił zespół taneczny „Gest” w choreografii Małgorzaty Flas, dyrektor MDK. Gest zatańczył dla nich ujmujące tango d'amour.

Tradycyjnie na scenie prezentowali się też słuchacze UTW: zespoły wokalny Chabry i taneczny Seniority.

- Rozstajemy się, ale tylko funkcyjnie, będziemy działać dalej - zastrzegła Genowefa Szmit, ustępująca sekretarz UTW. - Chcę wyrazić słowa wielkiego uznania dla prezesa. Byłeś z nami i wśród nas.

Nowym prezesem UTW został Czesław Jaskólski, a jego zastępcami Halina Gębka i Witold Czajkowski.

- Dla założycieli UTW ważne było hasło "Wiedza, aktywność i ruch" - mówił nowy prezes UTW. - I tej idei będziemy się trzymać! ©℗

Tekst i fot. Wioletta MORDASIEWICZ