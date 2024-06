Co się wydarzyło na naszej zachodniej granicy? Niemiecka policja przywiozła migrantów

Stanowisko niemieckiej policji przywołuje dziennik "Fakt" (nasze służby nie chcą go skomentować, bo to informacja prasowa, nie oficjalne stanowisko). Dziennik cytuje Gero von Vegesacka, rzecznika prasowego niemieckiej policji, który poinformował, że w ramach tymczasowo przywróconych kontroli na granicach wewnętrznych, w tym z Polską, funkcjonariusze niemieckiej policji federalnej zatrzymali pięcioosobową rodzinę afgańską — dzieci w wieku 4, 6 i 8 lat oraz dorosłych w wieku 30 i 40 lat - która wjechała do Niemiec "bez zezwolenia". Za to mieli przy sobie polskie zaświadczenia o nadaniu statusu uchodźców dla dorosłych i polskie dowody osobiste dla dzieci. Jego zdaniem ta "rodzina musiała zostać odesłana do Polski".

- Komendant Straży Granicznej jest już po rozmowie ze swoimi niemieckimi odpowiednikami. We wtorek do sprawy ma się oficjalnie odnieść Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To było działanie poza procedurami i całą pewnością tak działać nie można.

Niemiecka policja przywiozła do Osinowa Dolnego w województwie zachodniopomorskim rodzinę z Bliskiego Wschodu - i pozostawiła ją tam. "To działanie poza procedurami", skomentował przedstawiciel polskiego rządu. Strona niemiecka odpowiada, że miała prawo to zrobić.

Komentarze

Radek 2024-06-17 22:39:29 KILKUSET CIEMNOSKÓRYCH DZIS NA OS. ZAWADZKIEGO.... KILKUSET! Jest film na pewnym kanale, moze obejrzeć!

pakt szolc putin 2024-06-17 21:13:09 w sprawie dostarczenia imigrantów.ze wschodu i zachodu

dzisiaj minister 2024-06-17 21:09:25 vie minister powiedział że grozniejsi są emigranci ze wschodniej granicy i zachodnia nie będzie pilnowana

POdatek na migranta 2024-06-17 21:06:57 dla tych co nie brali udział w referendum.Nie brali znaczy godzili się z konsekwencjami

Fabryka Wody 2024-06-17 20:38:40 Do tego mieszkanie socjalne opłacane minimum przez rok z pieniędzy publicznych. Powierzchnia minimum 50 m2 dla pierwszej osoby za każdą kolejną dodatkowe 10-15m2. Do tego opłacanie wszelkich kursów, a dla dzieci zajęć dodatkowych i wiele innych bonusów, jak na przykład bilety do kina czy darmowy wstęp na baseny itd. itp.

@@No i co?? 2024-06-17 20:37:26 40 zlotych za każdy dzień pobytu Ukraińca to 1.200 zł miesięcznie. Do tego 800 na każde dziecko daje kwotę 2.000 miesięcznie. Po obecnym kursie euro daje to prawie 500 euro miesięcznie. Do tego przysługuje bezpłatna służba zdrowia.

@No i o co ?? 2024-06-17 20:30:12 Czy ty czytasz co ludzie piszą? Wchodzi dyrektywa, która precyzuje, że warunki dla nawały migracyjnej maja być takie same w całej UE. A to oznacza niemiecką wysokość kieszonkowego + dom i wikt dla nieroba kwaterującego w PL tak żeby nie było sensu z niej do DE uciekać. Kieszonkowe to ponoć 502€ na nieroba miesięcznie. Tusk specjalnie paraliżuje obronę granicy, żeby nie było argumentu, że my swojej pilnowaliśmy, to łaziorów nie weźmiemy. Właśnie jesteś pakowany info, że multum ich przechodzi...

@Wizy Wizy 2024-06-17 20:29:55 Już tam są gdzie chcieli trafić docelowo, na zachodzie 🤣🤣🤣 ci także próbowali, ale ich drapnęli proste??A że mieli dokumenty polskie to gdzie ich mieli odstawić?? Myślenie nie boli ,!!!

Wizy Wizy 2024-06-17 20:05:34 Mając oczy zmęczone oglądaniem komisji wizowej lud wołał o wizy! POkażta te fałszywe albo przekupione skorumpowane wizy, pokażcie obywateli udręczonej Afryki którzy ostatnie 3 tysiące dolarów zaplacili za trefne wizy. POkażcie jednego Niemca który readmisował chox̌ jednego Arykańczyka ze POdejrzaną wizą. To chyba nie poowinno być trudne skoro.takich wiz jest setki tysiecy. Gdzie oni są gdzie oni są?

@Lok 2024-06-17 20:05:22 Tak, powinni w krajach bliskich kulturowo szukać azylu, ale tu przecież nie o azyl chodzi tylko o darmowe utrzymanie, a to już w krajach bliskich kulturowo by nie przeszło. Do tego trzeba europejskiego lewactwa. A przyjmować musimy, bo nasza elita(?) chce robić europejską karierę, więc liżą du*ę lewactwu. Oglądałem wypowiedzi polityków po ataku na żołnierza. PiS i PO ręka w rękę wili się i nie dawali prawa użycia broni. Tylko Konfederacja powiedziała jasno "chrońcie, a jak trzeba strzelajcie".

A tymczasem bracia 2024-06-17 19:55:57 Bracia od chleba jak to niektórzy mówią o turystach zza Sanu już ponad dwa lata spokojnie sobie żyją na polskim socjalu. Za każdy dzień pobytu madki z minimum trójką bombelkow państwo płaci dla tego co daje im nocleg po minimum 40 zeta na osobę. Na bombelki daje dodatkowo po 800 zeta miesięcznie. I to wam nie przeszkadza. O polskich emeryturach za krótki okres pracy Ukraińców w Polsce nie wspomnę.

Państwo z piachu 2024-06-17 19:50:32 Mogą z nami robić, co chcą, nawet podrzucać nam ludzi jak wcześniej podrzucali śmieci. Dziękujemy nowa władzo z pustym sercem powleczonym czerwoną taśmą. Kiedy przyjedzie Franek z reklamówką? Ohyda.

No i o co ?? 2024-06-17 19:39:53 Pianę bijecie wyznawcy Kaczelnika? Sami widzicie z relacji, że oni wystąpili i otrzymali od Polski dokumenty, czy legalnie, czy kupione u Pismafii nie wiem. JEDNO JEST PEWNE NIE CHCIELI ZOSTAĆ W POLSCE!! I TAK ZROBIĄ WSZYSCY, PÓJDĄ NA ZACHÓD. I po co drzeć koparę??? Tylko propaganda we łbach PiS.tfu !!

Policaj 2024-06-17 19:39:35 Jaka humanitarna Polizei, dowiozła do tańszej apteki po polskiej stronie. A jak ta rodzina znalazła się w Polsce? Czyżby z naruszeniem przpepisów o granicy państwowej? Jak przeszła ta schorowana todzina co musiała do apteki przez tysiące kilometerów z Afganistanu?

xyz 2024-06-17 19:32:26 Willkomen muzulmanscy bracia w naszym pieknym kraju! Donald fur Deutschland da wam wiecej niz polactwu ,ktorym gardzi, Danke!

@10 000zł/mies. 2024-06-17 19:23:25 Suweren się w końcu wkurzy i zacznie strzelać do ciapatych, a przy okazji do polityków. Wszystko skończy się jatką. Tymczasem zapierdalać i płacić na podróżników, głupi Polaczkowie.

Helikopter z Misia 2024-06-17 19:07:57 14.05.2024 weszła w życie dyrektywa UE nr 2024/1346 o wyrównaniu warunków przyjmowania i zapewnieniu porównywalnych warunków życia imigrantom we wszystkich państwach członkowskich. Czyli 3 tygodnie przed wyborami, ale nikt o tym nie mówił , by elektoratowi nie zepsuć uśmiechu.

Hmmm 2024-06-17 18:55:32 Ktoś ich przyjął w Polsce. Wydał jakieś dokumenty a dla ich dzieci dowody osobiste. Zamiast drzeć buzię wystarczyło zapytać się Niemców o numery tych dokumentów i w parę sekund byłoby wiadomo kto to, kiedy przyjechali i kto im wydał te papiery. No, ale nie w kraju carton banana republic. Stawiam flaszkę czystej że to "beneficjenci" wiza plus i nie ma ich w polskim systemie.

10 000zł/mies. 2024-06-17 18:53:14 (realne wyliczenie) dla każdego muslima.

olo 2024-06-17 18:31:23 Tvnowska szujnia,DER ONET i gazeta wymiotna Szechtera robila wszystko ,zeby nie brac udzialu w referendum,Ryzy oglosil sukcesem to ,ze frekfencja byla ponizej 50%Teraz bedzie placz i sprawa juz jest w fazie realizacji,WITAMY LEKARZY I INZYNIEROW z AFRYKI w landzie POLEN! < Najwieksza siloa PO jest bezmiar glupoty jej elektoratu

niemcy bali się refe 2024-06-17 18:29:51 niemcy bali się referendum w sprawie relokacji .stąd apel tuska by do niego nie iść. lemingi posłuchały tuska a teraz niektóre lemingi narzekają.tym bardziej ze wchodzi dyrektywa unijna o stworzenie takich samych warunków dla migrantów w tym zasiłków by migrantom nie opłacało sie przemieszczać.

Edek 2024-06-17 18:25:31 Brawo tusk ,brawo koalicja 13 grudnia ,brawo usmidchnieta Polska brawo lewactwo to się nazywa sukces .Kilka miesięcy rzadow tej targowicy i juz dogonilismy UE w wysokości zasiłków dla bezowych. Będą wyższe niż dla Polaków. Buska sama sie cieszy z radości ale mamy teraz fajnie .Bezowi juz skacza po zaparkowanych samochodach i zaczepiają ludzi.super. A wystarczyło zagłosować w referendum. Mam nadzieje ze ci wszyscy miłośnicy bezowych lekarzy inżynierów przyjmą ich pod swoj dach.POwodzenia 😀😀😀

wydarzyło się to, 2024-06-17 18:25:29 co wybrali sobie nasi durni wyborcy.

państwo tuska 2024-06-17 18:19:17 się sypie .a policja niemiecka zachowuje sie jak kurier z paczka który pozostawia ja pod domem paczkę nawet nie dzwoniąc do domowników.

Lok 2024-06-17 17:15:49 Azylu powinni szukac u sasiadow i w kraju podobnym kulturowo.Musimy ich przyjmowac?Znajomosc jezyka zerowa,ale wszelkie zasilki chetnie przygarniaja

Hołd tuski. 2024-06-17 17:04:26 Ales fir dojczland.

Na zawsze 2024-06-17 17:03:27 Do Polski przybyło z Niemiec kilkanaście tysięcy migrantów z Afryki. Reżimowe lewackie media milczą. Towarzysze z PO też milczą. To stary numer Tuska: co innego mówi i co innego robi. Teraz trzeba przygotować mieszkania dla przybyszy. Nie na tydzień czy miesiąc, ale na zawsze. Nie do wszystkich w PO to jeszcze dotarło, więc powtórzę: NA ZAWSZE. A kasę dla nich odebrać seniorom i dzieciom.